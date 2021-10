Dingdong (Cayman) Limited : Daiwa Securities réajuste son opinion à la hausse

Données financières CNY USD EUR CA 2021 20 864 M 3 236 M 2 799 M Résultat net 2021 -7 194 M -1 116 M -965 M Tréso. nette 2021 4 224 M 655 M 567 M PER 2021 -4,22x Rendement 2021 - Capitalisation 36 681 M 5 691 M 4 921 M VE / CA 2021 1,56x VE / CA 2022 1,09x Nbr Employés 3 098 Flottant 73,3% Graphique DINGDONG (CAYMAN) LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 155,39 CNY Objectif de cours Moyen 185,26 CNY Ecart / Objectif Moyen 19,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Changlin Liang Chief Executive Officer & Director Xu Jiang Chief Technology Officer Wei Li Hong Independent Director Wai Lap Leung Independent Director Yi Ding Director & Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DINGDONG (CAYMAN) LIMITED 0.00% 5 691 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED -32.97% 422 903 MEITUAN -14.87% 197 616 SHOPIFY INC. 23.55% 175 004 PINDUODUO INC. -46.56% 119 000 MERCADOLIBRE, INC. -7.56% 77 254