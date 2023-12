Dingdong (Cayman) Ltd est une société de commerce électronique basée en Chine. La société propose des produits d'épicerie et d'autres produits de première nécessité directement livrés aux utilisateurs et aux ménages. L'offre de produits d'épicerie de la société comprend des produits frais, de la viande, des fruits de mer et d'autres produits de première nécessité. La société se procure ses produits principalement auprès de sources directes en amont, telles que des fermes et des coopératives. Le réseau d'exécution de première ligne de la société comprend plus de 950 stations d'exécution de première ligne dans 29 villes de Chine. Son réseau d'exécution de première ligne est également soutenu par environ 40 centres de traitement régionaux qui trient, emballent, étiquettent et stockent les produits bruts avant leur exécution.

Secteur Internet