Dinglong Culture Co.,Ltd. a tenu sa première assemblée générale extraordinaire de 2023 le 9 octobre 2023 et a approuvé la nomination de Zhang Jiaming, Long Xiaowei et Long Xiaotong en tant qu'administrateurs non indépendants. Cai Guowei, Ding Li et Li Chao comme administrateurs indépendants. Ding Hui et Long Xiaofeng en tant que superviseurs non salariés.