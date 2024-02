La société Huawei Culture, anciennement HUAWEI TECHNOLOGY, LTD, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication de films et de pièces de théâtre pour la télévision, ainsi que dans la conception, le développement, la production et la distribution de types de jouets et de produits de jeux. La société fournit des jouets intelligents, des jouets en plastique, des maquettes de jouets, des dessins animés et d'autres jouets. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers.

Secteur Internet