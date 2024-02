Dino Polska S.A. est spécialisé dans la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de produits de grande consommation (87,5%) : produits laitiers et de boulangerie, confiseries chocolatées et non chocolatées, fruits et légumes, produits ménagers, produits cosmétiques, etc. A fin 2020, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 977 magasins et de 4 centres de distribution ; - prestations de services (12,5%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire