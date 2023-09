Diodes Incorporated est un fabricant et fournisseur de produits standards spécifiques aux applications sur les marchés des semi-conducteurs discrets, logiques, analogiques et à signaux mixtes. La société dessert divers marchés, notamment les marchés industriels, automobiles, informatiques, des communications et des consommateurs. Ses produits comprennent des diodes, des redresseurs, des transistors, des transistors à effet de champ à semi-conducteurs à oxyde métallique (MOSFET), des ponts de processeurs universels (GPP), des dispositifs de protection, des matrices à fonction spécifique, des logiques à porte unique, des amplificateurs et des comparateurs, des capteurs à effet Hall et des capteurs de température, ainsi que des dispositifs de gestion de l'énergie, notamment des pilotes de diodes électroluminescentes (LED), des convertisseurs courant alternatif (CA) - courant continu (CC) et des contrôleurs. La société fournit également des régulateurs de tension linéaire et de commutation courant continu (CC)-courant continu, des références de tension ainsi que des dispositifs à fonction spéciale, tels que des commutateurs d'alimentation de bus série universel (USB), des commutateurs de charge, des superviseurs de tension et des contrôleurs de moteur.