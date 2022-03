DIOS : Mise à jour des derniers travaux du projet d'or Clarkie

MONTRÉAL, 22 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durant ses programmes d’exploration du Bassin sédimentaire de Clarkie (roches sédimentaires plissées du même type et même âge que les roches hôtes de la mine d’or Éléonore de Newmont), Dios Exploration Inc. a découvert des affleurements de grès avec traces à 2% pyrite et veinules de quartz (indice Wacky) titrant 6.8 g/t et 8.88 g/t en or ainsi que 2.0, 1.66, 1.28, 1.22 g/t en or sur un secteur de 110 mètres de long en 2016-2018. Dios cherche un partenaire pour développer Clarkie.



Dios annonce des travaux de terrains additionnels confirmant l’indice Wacky comme meilleure cible du projet Clarkie dans le corridor Éléonore-Cheechoo, dans la ceinture de roches vertes Eastmain inférieure à la Baie James Eeyou Istchee, au Québec. Près de Wacky, un grès (wacke) faiblement silicifié et amphibolitisé a titré 2.00 g/t Au. Cinq échantillons-choisis donnent plus de 100ppb Au. Le suivi d’exploration se concentrera sur le secteur immédiat de Wacky et son extension nord. Des rainurages sont prévus sur Wacky (et sur Silly à 300 mètres au nord) en raison de la nature très subtile de la minéralisation (tr à 2% pyrite dans des grès silicifiés).

Ces wackes silicifiés amphibolitisés alternent avec des horizons métriques NNO de formation de fer silicatée à grenats (tr-2% pyrite-pyrrhotite). Un dyke NS de diabase plurimétrique est injecté à l’ouest de la minéralisation. À 400 mètres au SSE de Wacky, deux échantillons choisis de wackes silicifiés avec traces-0.5% pyrite donnent 1.04 & 0.78 g/t Au (indice Slinky). Voir site web pour cartes. Les échantillons furent analysés par pyroanalyse sur 30 g avec finition par absorption atomique au Laboratoire Bourlamaque de Val Dor. Le contenu technique de ce communiqué fut préparé par M.J. Girard Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101).

Mise à jour de K2

Dios désire informer ses actionnaires des délais d’attente hors de son contrôle sur K2 et les résultats seront traités et publiés dès que possible. Dios planifie déjà des travaux de prospection et des forages de suivi sur K2.

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101) Présidente

