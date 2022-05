DIOS acquiert la propriété Lithium33 Battery Metal

MONTREAL, 31 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Dios Exploration Inc. (TSX-V: DOS) est très heureuse d’annoncer l’acquisition de la propriété Lithium33 Battery Metal, à la Baie James, au Québec.



La propriété Lithium33 Battery Metal de Dios couvre 66 claims totalisant 3 483 hectares. Elle est adjacente au projet aurifère AU33 de Dios, et se situe dans le voisinage du projet Pivert-Rose lithium de Critical Elements Corp. et au nord-est en amont glaciaire des indices de Pontax-Lithium.

Les claims de Lithium33 Battery Metal couvrent 4 anomalies significatives de lithium (combinées avec d’autres anomalies d’éléments critiques) mises à jour par l’analyse de données privées et d’autres levés géochimiques récents. La signature géochimique est comparable à celle observée à Pivert-Rose et Pontax-Lithium, avec des valeurs plus élevées dans l’environnement secondaire.

Le projet Pontax-Lithium (essaims de dykes pegmatitiques riches en lithium-tantale) fut découvert et foré avec succès par le partenariat Dios/ Ressources Sirios Ressources sous la supervision d’Harold Desbiens Géo M.Sc., V.P. de Dios & personne qualifiée selon la norme 43-101. Des travaux de vérification de terrain sont prévus sur ces nouveaux claims.

