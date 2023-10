Dios Exploration Inc. est une société canadienne qui se consacre à l'exploration de l'or, du diamant et du lithium. Ses propriétés comprennent K2, AU 33, Clarkie, 33 Carats, East-Clarkie Lithium, Lithium33 Battery Metal et Nemiscau-Nord Lithium Battery Metal. Le projet K2 est engagé dans l'exploitation de mines d'or, de cuivre et d'argent. Il compte environ 68 claims et plus de 35,9 kilomètres carrés le long de la structure de la rivière Opinaca. Le projet AU 33 couvre plus de 200 km2 recoupés par la rivière Eastmain, près de la centrale hydroélectrique EM-1, à environ 350 km au nord-est de Matagami, à la Baie James, au Québec. Clarkie, un projet à potentiel aurifère, situé à proximité du gisement d'or Clearwater d'Eastmain et de la mine d'or Eleonore de Newmont. 33 Carats est un projet de prospection aurifère et diamantifère sur la partie est de la rivière Eastmain. La propriété Nemiscau-Nord Lithium Battery Metal est constituée de 164 claims pour 9 274 hectares le long de la rivière Pontax, à 15 km au nord du village cri de Nemaska.

Secteur Or