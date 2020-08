Accueil Zone bourse > Actions > TSX VENTURE EXCHANGE > Dios Exploration Inc. DOS CA25455U1003 DIOS EXPLORATION INC. (DOS) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé TSX VENTURE EXCHANGE - 27/08 21:42:54 0.135 CAD +17.39% 08/05 DIOS EXPLORATION : a complété une dernière clôture du placement privé PU 04/05 DIOS EXPLORATION : États financiers intermédiaires – 31 mars 2020 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Société Finances Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Dios Exploration : États financiers intermédiaires – 30 juin 2020 0 28/08/2020 | 09:43 Envoyer par e-mail :

État intermédiaire de la situation financière (non audité) (en dollars canadiens) Notes Au 30 juin Au 31 décembre 2020 2019 $ $ ACTIF Courant Trésorerie et équivalents de trésorerie 571 356 157 743 Dépôts à terme (0,95% à 1,9%) 951 622 - Taxes sur les produits et services à recevoir 18 104 54 270 Avance à des employés sans intérêts 6 000 - Frais payés d'avance et dépôts 4 227 675 1 551 309 212 688 Non courant Actifs d'exploration et d'évaluation 5 3 275 833 3 042 137 Total de l'actif 4 827 142 3 254 825 PASSIF Courant Dettes fournisseurs et autres créditeurs 119 017 149 037 Avance d'un dirigeant, sans intérêts - 33 401 Autres passifs 116 043 - 235 060 182 438 Non courant Prêt 6 40 000 - Total du passif 275 060 182 438 CAPITAUX PROPRES Capital-actions 7.1 22 239 279 20 512 901 Surplus d'apport 2 828 248 2 946 372 Déficit (20 515 445) (20 386 886) Total des capitaux propres 4 552 082 3 072 387 Total du passif et des capitaux propres 4 827 142 3 254 825 Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires Les états financiers ont été approuvés et autorisés pour publication par le conseil d'administration le 26 août 2020. (s) Marie-José Girard (s) René Lacroix Marie-José Girard René Lacroix Administrateur Administrateur 2 EXPLORATION DIOS INC. État intermédiaire du résultat global (non audité) (en dollars canadiens) Notes Trois mois terminés le Six mois terminés le 30-juin 30-juin 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ DÉPENSES Honoraires professionnels 14 560 6 687 27 040 27 487 Honoraires de consultation 8 399 8 825 15 149 18 009 Charges au titre des avantages du personnel 8.1 7 960 5 540 7 960 13 377 Frais de fiducie, d'enregistrement et relations avec les actionnaires 6 980 10 854 15 358 19 879 Assurances, taxes et permis 1 951 1 902 5 449 4 168 Frais de bureau 886 2 879 5 426 4 728 Publicité, voyages et relations publiques 4 525 2 839 4 390 Frais bancaires 110 143 257 345 PERTE OPÉRATIONNELLE 40 850 37 355 79 478 92 383 AUTRES REVENUS ET DÉPENSES Produits financiers 9 1 988 3 173 2 741 5 861 Charges financières 9 - (31) - (350) 1 988 3 142 2 741 5 511 PERTE AVANT IMPÔTS (38 862) (34 213) (76 737) (86 872) Impôts différés 13 357 33 741 13 357 47 224 PERTE NETTE ET TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL (25 505) (472) (63 380) (39 648) PERTE NETTE PAR ACTION Perte nette de base et diluée par action 10 (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires 3 EXPLORATION DIOS INC. État intermédiaire des variations des capitaux propres (non audité) (en dollars canadiens) Surplus Total des Note Capital-actions d'apport Déficit capitaux propres Nombre $ $ $ $ d'actions Solde au 1er janvier 2019 71 922 760 20 318 951 2 937 037 (20 411 618) 2 844 370 Perte nette de la période - - - (39 648) (39 648) Émission d'actions 2 983 846 193 950 - - 193 950 Paiements fondés sur des actions 8.2 - - 8 159 - 8 159 Frais d'émission d'actions - - - (16 751) (16 751) Solde au 30 juin 2019 74 906 606 20 512 901 2 945 196 (20 468 017) 2 990 080 Solde au 1er janvier 2020 74 906 606 20 512 901 2 946 372 (20 386 886) 3 072 387 Perte nette de la période - - - (63 380) (63 380) Émission d'actions 7.1 10 988 236 963 600 - - 963 600 Exercice de bons de souscription 7.1 5 252 224 649 628 (93 934) 555 694 Exercice d'options d'achat d'actions 7.1 810 000 113 150 (32 150) 81 000 Paiements fondés sur des actions 8.2 - - 7 960 - 7 960 Frais d'émission d'actions - - - (65 179) (65 179) Solde au 30 juin 2020 91 957 066 22 239 279 2 828 248 (20 515 445) 4 552 082 Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires 4 EXPLORATION DIOS INC. État intermédiaire des flux de trésorerie (non audité) (en dollars canadiens) Six mois terminés le 30-juin Notes 2020 2019 $ $ ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES Perte nette (63 380) (39 648) Ajustements Paiements fondés sur des actions 7 960 8 159 Produits financiers non encaissés (1 622) (4 907) Impôts futurs (13 357) (47 224) Variations d'éléments du fonds de roulement 11 21 710 (86 607) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (48 689) (170 227) ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Achat de dépôts à terme (950 000) (450 000) Paiement reçu sur option 25 000 - Ajout aux actifs d'exploration et d'évaluation (283 812) (131 265) Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (1 208 812) (581 265) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Avance d'un dirigeant (remboursement) (33 401) - Émission d'actions 1 696 694 193 950 Prêt 40 000 - Frais d'émission d'actions (32 179) (16 751) Flux de trésorerie provenant des activités de financement 1 671 114 177 199 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 413 613 (574 293) Trésorerie et des équivalents de trésorerie au début 157 743 561 183 Trésorerie et des équivalents de trésorerie (déficit de caisse) à la fin 571 356 (13 110) Informations supplémentaires 1 120 Intérêts reçus (activités opérationnelles) 954 Intérêts payés (activités opérationnelles) - (350) Informations additionnelles - flux de trésorerie - note 11 Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires 5 EXPLORATION DIOS INC. Notes complémentaires intermédiaires Pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2020 (non audité) (en dollars canadiens) NATURE DES ACTIVITÉS ET RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ

Exploration Dios Inc. (la "Société") est une société d'exploration dont les activités se situent au Canada. CONTINUITÉ DE L'EXPLOITATION

Les états financiers ont été établis sur une base de continuité de l'exploitation, laquelle prévoit que la Société sera en mesure de réaliser ses actifs et d'acquitter ses dettes dans le cours normal de ses activités.

Étant donné que la Société n'a pas encore trouvé une propriété qui contient des dépôts de minéraux économiquement exploitables, la Société n'a pas généré de revenus ni de flux de trésorerie de son exploitation jusqu'à maintenant. Au 30 juin 2020, la Société a un déficit accumulé de 20 515 445$ (20 386 886$ au 31 décembre 2019). Ces incertitudes significatives jettent donc un doute important relativement à la capacité de la Société de poursuivre ses activités.

La capacité de la Société de poursuivre ses activités dépend de l'obtention de nouveaux financements nécessaires à la poursuite de l'exploration de ses propriétés minières. Même si la Société a réussi à financer ses programmes d'exploration dans le passé, rien ne garantit qu'il réussisse à obtenir d'autres financements dans l'avenir.

Les états financiers n'ont pas subi les ajustements qu'il serait nécessaire d'apporter aux valeurs comptables des actifs et des passifs, aux produits et aux charges présentés et au classement utilisé dans l'état de la situation financière si l'hypothèse de la continuité de l'exploitation ne convenait pas. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Mode de présentation

Les états financiers intermédiaires du 30 juin 2020 de la Société ont été préparés conformément aux IFRS publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), selon l'International Accounting Standard (IAS) 34 - Information financière intermédiaire. Les états financiers intermédiaires ont été préparés selon le même mode de présentation, les mêmes méthodes comptables et les mêmes méthodes de calcul que ceux présentés à la note 4, PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES, dans nos états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les états financiers intermédiaires ne comprennent pas toutes les notes complémentaires requises dans les états financiers annuels. JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES

Lorsqu'elle prépare les états financiers, la direction pose un certain nombre de jugements, d'estimations et d'hypothèses quant à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les résultats réels peuvent différer des jugements, des estimations et des hypothèses posées par la direction et ils seront rarement identiques aux résultats estimés. L'information sur les jugements, les estimations et les hypothèses significatifs qui ont la plus grande incidence sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges est présentée ci-après.

Jugement important de la direction

Les paragraphes qui suivent traitent des jugements importants que doit poser la direction dans le cadre de l'application des méthodes comptables de la Société, qui ont l'incidence la plus significative sur les états financiers.

Comptabilisation des actifs d'impôt différé et évaluation de la charge d'impôt sur le résultat

La direction évalue régulièrement les probabilités que ses actifs d'impôt différé ne se réalisent pas. Dans le cadre de cette évaluation, la direction doit déterminer s'il est probable que la Société génère ultérieurement un bénéfice imposable suffisant auquel ces pertes pourront être imputées pendant la période de report. De par sa nature, cette évaluation requiert une grande part de jugement. À ce jour, la direction n'a comptabilisé aucun actif d'impôt différé en excédent des différences temporelles imposables existantes, qui sont censées s'inverser durant la période de report.

Continuité d'exploitation

L'évaluation de la capacité de la Société de poursuivre sur une base de continuité d'exploitation, d'obtenir suffisamment de fonds pour couvrir ses dépenses d'opérations en cours, de remplir ses obligations pour l'année à venir, et d'obtenir du financement pour les programmes d'exploration et d'évaluation prévus, implique une grande part de jugement basé sur l'expérience passée et sur d'autres facteurs, incluant la probabilité d'événements futurs qui sont considérés comme raisonnables en tenant compte des circonstances. Se reporter à la note 2 pour de plus amples informations. 6 EXPLORATION DIOS INC. Notes complémentaires intermédiaires Pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2020 (non audité) JUGEMENTS, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES (suite) Incertitude relative aux estimations

L'information sur les estimations et les hypothèses qui ont la plus grande incidence sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges est présentée ci-après. Les résultats réels peuvent différer significativement.

Dépréciation des actifs d'exploration et d'évaluation

L'évaluation des faits et circonstances démontrant l'existence d'un quelconque indice qu'un actif a pu se déprécier ou a pu reprendre de la valeur est un processus subjectif qui implique du jugement et souvent un certain nombre d'estimations et d'hypothèses.

S'il existe un indice qu'un actif a pu se déprécier ou reprendre de la valeur, la valeur recouvrable de l'actif pris individuellement doit être estimée. S'il n'est pas possible d'estimer la valeur recouvrable de l'actif pris individuellement, la valeur recouvrable de l'unité génératrice de trésorerie à laquelle l'actif appartient doit être déterminée.

En évaluant la dépréciation, la Société doit procéder à certaines estimations et hypothèses concernant les circonstances futures, en particulier sur la faisabilité technique et la démonstrabilité de la viabilité commerciale de l'extraction, la probabilité que les dépenses seront récupérées par l'exploitation future de la propriété ou la cession de la propriété lorsque les activités n'ont pas atteint un stade suffisant pour permettre l'évaluation de l'existence de réserve, la capacité de la Société d'obtenir le financement nécessaire afin de compléter l'exploration et le développement, et le renouvellement des permis. Les estimations et hypothèses peuvent changer si de nouvelles informations deviennent disponibles. Si, après la capitalisation des dépenses d'exploration et d'évaluation, des informations suggèrent que le recouvrement des dépenses est improbable, les montants capitalisés sont radiés dans l'exercice où l'information devient disponible.

Pour le semestre terminé le 30 juin 2020, il n'y eu aucune radiation des actifs d'exploration et d'évaluation. Aucune reprise de valeur n'a été comptabilisée pour les exercices considérés.

Paiements fondés sur des actions

Pour estimer les charges liées aux paiements fondés sur des actions, il faut sélectionner un modèle d'évaluation approprié et obtenir les données qui sont nécessaires pour le modèle d'évaluation choisi. La Société a estimé la volatilité de ses propres actions ainsi que la durée de vie probable et la période d'exercice des options octroyées. Le modèle utilisé par la Société est le modèle de Black-Scholes.

Crédits d'impôt à recevoir

Le calcul des crédits d'impôt remboursables sur les frais d'exploration admissibles engagés et les crédits de droits remboursables implique un certain degré d'estimation et de jugement en ce qui a trait à certains éléments dont le traitement fiscal ne peut être déterminé avec certitude jusqu'à ce qu'un avis de cotisation et qu'un paiement aient été reçus des autorités fiscales dont ils relèvent. Des écarts survenant entre le résultat réel suivant la résolution finale de certains de ces éléments et les hypothèses retenues pourraient nécessiter des ajustements aux crédits d'impôt remboursables et aux crédits de droits remboursables, aux frais d'exploration reportés et aux charges d'impôt sur le résultat lors d'exercices futurs. ACTIFS D'EXPLORATION ET D'ÉVALUATION DROITS MINIERS Au 1er janvier Paiement Au 30 juin QUÉBEC 2020 Additions sur option reçue 2020 $ $ $ $ K2 58 893 9 798 (25 000) 43 691 AU33 152 087 19 284 - 171 371 Clarkie 24 330 2 926 - 27 256 Autres 14 109 14 784 - 28 893 249 419 46 792 (25 000) 271 211 EXPLORATION Au 1er janvier Additions Paiement Au 30 juin QUÉBEC 2020 sur option reçue Crédits d'impôts 2020 $ $ $ $ $ K2 550 440 173 713 - - 724 153 AU33 1 964 253 21 405 - - 1 985 658 Clarkie 277 769 4 240 - - 282 009 Autres 256 12 546 - - 12 802 2 792 718 211 904 - - 3 004 622 TOTAL 3 042 137 258 696 (25 000) - 3 275 833 7 EXPLORATION DIOS INC. Notes complémentaires intermédiaires Pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2020 (non audité) ACTIFS D'EXPLORATION ET D'ÉVALUATION (suite)

Le 11 février 2020, la Société a signé une entente avec Ressources Sirios Inc. ("Sirios") permettant à cette dernière d'acquérir une participation dans la propriété Solo (section sud-est de la propriété K2). Sirios peut obtenir un intérêt de 51% de cette propriété sur une période de trois ans avec des paiements de 125 000$ et des travaux d'exploration totalisant 600 000$. Une fois la participation de 51% obtenue, Sirios aura l'option de continuer l'exploration en co-partenariat avec la Société sur une base de 51/49 ou bien démarrer une deuxième phase lui permettant d'augmenter sa participation à 90% avec des paiements de 150 000$ et l'exécution de forages totalisant 20 000 mètres le tout effectué sur une période de trois ans. PRÊT

Ce prêt, remboursable en tout temps, vient à échéance le 31 décembre 2025. Il ne portera aucun intérêt jusqu'au 31 décembre 2022, puis par la suite jusqu'à l'échéance un taux annuel de 5%. Advenant le cas ou la Société remboursera 75% du prêt le ou avant le 31 décembre 2022, la portion résiduelle du prêt (25%) sera radiée par le prêteur. CAPITAUX PROPRES Capital-actions

Le capital-actions autorisé de la Société comprend seulement des actions ordinaires créées en nombre illimité, sans valeur nominale. Toutes les actions sont admissibles, chacune de la même façon, au versement de dividendes et au remboursement du capital et donnent droit à un vote à l'assemblée des actionnaires de la Société

Les 4 et 13 mars 2020, la Société a procédé à la clôture d'un placement accréditif. Un montant total de 659 000$ a été souscrit comprenant 6 590 000 actions accréditives à un prix de 0,10 $. Un montant de 549 650$ a été attribué au capital-actions, tandis qu'un montant de 109 350$ a été comptabilisé au poste autres passifs à l'état de la situation financière. Des frais d'intermédiation se sont élevés à 15 000$ par l'émission de 176 471 actions ordinaires de la Société au prix de 0,085$.

Le 28 avril 2020, la Société a procédé à la clôture d'un placement accréditif. Un montant total de 401 000$ a été souscrit comprenant 4 010 000 actions accréditives à un prix de 0,10 $. Un montant de 380 950$ a été attribué au capital-actions, tandis qu'un montant de 20 050$ a été comptabilisé au poste autres passifs à l'état de la situation financière. Des frais d'intermédiation se sont élevés à 18 000$ par l'émission de 211 765 actions ordinaires de la Société au prix de 0,085$.

Au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2020, 810 000 options d'achat d'actions ont été exercées. Un montant de 81 000$ qui a été reçu et un montant de 32 150$ représentant la juste valeur marchande des options au moment de l'émission, ont été imputés au capital-actions

Au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2020, 5 252 222 bons de souscription ont été exercées. Un montant de 555 694$ qui a été reçu et un montant de 93 934$ représentant la juste valeur marchande des bons de souscription au moment de l'émission, ont été imputés au capital-actions Bons de souscription

Les bons de souscription en circulation permettent à leurs détenteurs de souscrire à un nombre équivalent d'actions ordinaires comme suit: Semestre terminé le 30 juin 2020 Exercice 2019 Nombre de Prix d'exercice Nombre de Prix d'exercice bons de moyen pondéré bons de moyen pondéré souscription $ souscription $ Solde au début de la période 5 252 222 0,11 5 252 222 0,11 Émis - - - Exercés (5 252 222) - - Solde à la fin de la période - - 5 252 222 0,11 Au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2020, 5 252 222 bons de souscription ont été exercées. Un montant total de 649 628$ a été comptabilisé au capital-action (un montant de 555 694$ qui a été reçu et un montant de 93 934$ représentant la juste valeur marchande des bons de souscription au moment de l'émission). 8 EXPLORATION DIOS INC. Notes complémentaires intermédiaires Pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2020 (non audité) 8. RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 8.1 Charges au titre des avantages du personnel Période de trois mois Période de six mois se terminant le 30 juin se terminant le 30 juin 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Salaires et avantages sociaux 79 469 67 949 90 719 127 169 Paiement fondés sur des actions 7 960 2 940 7 960 8 159 moins: salaires capitalisés aux actifs d'exploration 87 429 70 889 98 679 135 328 (65 349) (121 951) et d'évaluation (79 469) (90 719) Salaires et charge au titre des avantages du personnel 7 960 5 540 7 960 13 377 8.2 Paiements fondés sur des actions La Société a adopté un régime de paiements fondés sur des actions selon lequel les membres du conseil d'administration peuvent attribuer aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux conseillers des options permettant d'acquérir des actions ordinaires. Le nombre maximal d'actions pouvant être émises en vertu dudit régime est de 6 600 000 actions. Le nombre maximal d'actions ordinaires réservées à l'attribution des options à un seul détenteur ne peut dépasser 5% des actions ordinaires en circulation à la date d'attribution. Le prix d'exercice de chaque option est établi par les membres du conseil d'administration et ne peut être inférieur à la valeur marchande des actions ordinaires la veille de l'attribution, et la date d'échéance ne peut excéder cinq ans. La période d'acquisition des options est de 18 mois, à raison de 15% par trimestre, à l'exception de 10% lors de l'attribution. Pour ce qui est des options attribuées aux consultants, elles pourront être levées par étape sur une période de 12 mois suivant l'attribution, à raison de 25% par trimestre. La totalité des paiements fondés sur des actions sera réglée en instruments de capitaux propres. La Société n'a aucune obligation juridique ou implicite de racheter ou de régler les options. Les options d'achat d'actions de la Société se détaillent comme suit pour les périodes de présentation de l'information financière considérées : Semestre terminé le 30 juin 2020 Exercice 2019 Nombre Prix d'exercice Nombre de Prix d'exercice d'options moyen pondéré d'options moyen pondéré $ $ Solde au début de la période 2 740 000 0,10 3 840 000 0,12 Attribuées 995 000 0,10 - - Expirées - - (1 100 000) 0,15 Exercées (810 000) 0,10 - - Solde à la fin de la période 2 925 000 0,10 2 740 000 0,10 Solde à la fin de la période-exerçables 2 029 500 0,10 2 740 000 0,10 Les options d'achats d'actions en circulation sont les suivantes: Nombre d'options Prix de levée Date d'expiration en circulation exerçables 110 000 110 000 0,10 16-juil-20 860 000 860 000 0,10 22-févr-21 960 000 960 000 0,10 19-févr-23 995 000 99 500 0,10 26-mai-25 2 925 000 2 029 500 9 EXPLORATION DIOS INC. Notes complémentaires intermédiaires Pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2020 (non audité) 8. RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL (suite) 8.2 Paiements fondés sur des actions (suite) Le 27 mai 2020, la Société a octroyé 995 000 options d'achat d'actions auprès des dirigeants, membres du personnel et administrateurs de la Société en vertu de son régime incitatif d'octroi d'options, à un prix de levée de 0,10 $ par action. Les options ont une durée de cinq ans et peuvent être acquises graduellement sur une période de dix-huit mois La juste valeur moyenne pondérée de 0,08$ des options attribuées au cours de la période a été établie au moyen du modèle d'évaluation Black-Scholes et selon les hypothèses moyennes pondérées suivantes : Prix de l'action à la date de l'attribution 0,10 $ Dividende prévu 0 % Volatilité prévue 120 % Taux d'intérêt sans risque 0,36 % Durée de vie prévue 5 ans Prix d'exercice à la date d'attribution 0,10 $ En tout, un montant de 7 960$ représentant une charge de rémunération du personnel (dont la totalité se rapporte à des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui seront réglées en instruments de capitaux propres) a été comptabilisé en résultat pour la période de six mois terminée le 30 juin 2020 (8 159$ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2019) et porté au crédit du surplus d'apport. 9. CHARGES FINANCIÈRES ET PRODUITS FINANCIERS Les produits financiers des périodes de présentation de l'information financière présentées se détaillent comme suit: Période de trois mois Période de six mois se terminant le 30 juin se terminant le 30 juin 2020 2019 2020 2019 Produits d'intérêts provenant de la trésorerie $ $ $ $ 1 988 2 742 et des dépôts à terme 3 173 5 861 Les charges financières des périodes de présentation de l'information financière présentées se détaillent comme suit: Période de trois mois Période de six mois se terminant le 30 juin se terminant le 30 juin 2020 2019 2020 2019 $ $ $ $ Intérêts sur les avances d'un dirigeant - 31 - 290 Intérêts sur dettes fournisseurs - - - 60 - 31 - 350 10. RÉSULTAT PAR ACTION Le calcul du résultat de base par action est effectué à partir du résultat de la période divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. En calculant le résultat dilué par action, les actions ordinaires potentielles dilutives, telles que les bons de souscription et les options, n'ont pas été prises en considération car leur conversion aurait pour effet de diminuer la perte par action et aurait donc un effet anti dilutif. Les informations sur les bons de souscription et les options en circulation ayant un effet potentiellement dilutif sur le résultat par action futur sont présentées aux notes 7.2 et 8.2. Période de trois mois Période de six mois se terminant le 30 juin se terminant le 30 juin 2020 2019 2020 2019 Perte nette (25 505) $ (472) $ (63 380) $ (39 648) $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 87 179 803 74 906 606 81 043 205 74 412 046 Perte nette de base et dilué par action ordinaire (0,001)$ (0,001)$ (0,001)$ (0,001)$ Il n'y a pas eu d'autres transactions importantes concernant les actions ordinaires entre la date de clôture et la date de l'autorisation de publication de ces états financiers. 10 EXPLORATION DIOS INC. Notes complémentaires intermédiaires Pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2020 (non audité) 11. INFORMATIONS ADDITIONNELLES - FLUX DE TRÉSORERIE Les variations des éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit: Période de six mois se terminant le 30 juin 2020 2019 Taxes sur les produits et services à recevoir $ $ 36 166 (4 964) Frais payés d'avance et dépôts (3 551) (1 748) Avance à des employés (6 000) (700) Dettes fournisseurs et autres créditeurs (4 905) (79 195) 21 710 (86 607) 12. TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES Transactions avec les principaux dirigeants Les principaux dirigeants sont constitués de la présidente, du chef des finances, du vice-président exploration ainsi que des administrateurs de la Société. La rémunération des principaux dirigeants est constituée des éléments suivants: Période de trois mois Période de six mois se terminant le 30 juin se terminant le 30 juin 2020 2019 2020 2019 Avantages à court terme du personnel $ $ $ $ 52 500 62 500 Salaires incluant les primes et avantages 52 885 105 385 Honoraires professionnels 8 399 8 825 15 150 18 009 Charges sociales 5 021 5 018 5 977 10 033 Total des avantages à court terme du personnel 65 920 66 728 83 627 133 427 Paiements fondés sur des actions 7 640 2 670 7 640 7 409 Total de la rémunération 73 560 69 398 91 267 140 836 13. POLITIQUES ET PROCÉDÉS DE GESTION DU CAPITAL Les objectifs du la Société en ce qui a trait à la gestion du capital sont les suivants : Assurer la capacité de la Société de poursuivre ses activités; Augmenter la valeur des actifs de la Société; et Assurer un rendement aux actionnaires de la Société. Ces objectifs seront atteints par l'établissement de projets d'exploration adéquats, la mise en valeur de ces projets et ultimement la mise en production ou la vente des propriétés et l'obtention de liquidités, avec des partenaires ou seul. La Société gère son capital sur la base de la valeur comptable des capitaux propres. Le capital pour l'exercice financier en cours est présenté à la note 7 et à l'état des variations des capitaux propres. La Société n'est soumise à aucune exigence en matière de capital imposée de l'extérieur, sauf lorsqu'elle conclut un placement accréditif pour lequel le montant doit être utilisé à des fins d'exploration. La Société finance ses activités d'exploration et d'évaluation principalement en recherchant des capitaux supplémentaires au moyen soit de placements privés, soit de placements publics. Lorsque les conditions de financement ne sont pas optimales, la Société peut signer des conventions d'options ou autres ententes pour être en mesure de continuer ses activités d'exploration et d'évaluation ou peut ralentir ses activités jusqu'à ce que les conditions de financement s'améliorent. 11 EXPLORATION DIOS INC. Notes complémentaires intermédiaires Pour la période de six mois se terminant le 30 juin 2020 (non audité) 14. ÉVENTUALITÉS ET ENGAGEMENTS La Société est financée en partie par l'émission d'actions accréditives et en vertu des règles fiscales relatives à ce type de financement, la Société s'est engagée à réaliser des travaux d'exploration et d'évaluation. Ces règles fiscales fixent également des échéances pour la réalisation des travaux d'exploration qui doivent être entrepris au plus tard à la première des dates suivantes: Deux ans suivant les placements accréditifs;

Un an après que la Société a renoncé aux déductions fiscales relatives aux travaux d'exploration. Cependant, il n'existe aucune garantie à l'effet que ses dépenses d'exploration seront admissibles au titre de frais d'exploration au Canada, même si la Société s'est engagée à prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. Le refus de certaines dépenses par l'administration fiscale pourrait avoir un impact fiscal négatif pour les investisseurs. Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2020, la Société a reçu un montant de 659 000$ à la suite d'un placement accréditif pour lequel elle renoncera aux déductions fiscales le 31 décembre 2020, au profit des investisseurs. La direction est tenue de remplir ses engagements dans le délai prévu de un an à compter de la date de renonciation. Le solde du montant de ce financement accréditif non dépensé au 30 juin 2020 est de 578 506$ et cette somme doit être dépensée avant le 31 décembre 2021. Au cours du trimestre terminé le 30 juin 2020, la Société a reçu un montant de 401 000$ à la suite d'un placement accréditif pour lequel elle renoncera aux déductions fiscales le 31 décembre 2020, au profit des investisseurs. La direction est tenue de remplir ses engagements dans le délai prévu de un an à compter de la date de renonciation. Le solde du montant de ce financement accréditif non dépensé au 30 juin 2020 est de 401 000$ et cette somme doit être dépensée avant le 31 décembre 2021 15. ÉVÉNEMENT SUBSÉQUENT Le 1er juillet 2020 (date de prise d'effet), la Société a signé une entente avec une société privée australienne ("l'acheteur") permettant à cette dernière d'acquérir une participation dans la propriété 33Carats située le long de la rivière Eastmain dans la région des monts Otish au Québec. L'acheteur peut obtenir un intérêt de 70% de cette propriété sur une période de cinq ans avec des paiements de 220 000$, le paiement des revouvellements des claims miniers de la propriété et des travaux d'exploration totalisant 1 400 000$. Une fois la participation de 70% obtenue, l'acheteur pourra obtenir un intérêt supplémentaire de 15% suite à la préparation par l'acheteur d'une étude économique préliminaire de la propriété. La Société pourra par la suite choisir de participer aux travaux ou d'échanger sa participation de 15% en contrepartie d'une redevance de 2% NSR dont la moitié rachetable pour 1 000 000$. 12 La Sté Dios Exploration Inc. a publié ce contenu, le 26 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

