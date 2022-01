Dios Exploration : FORE UNE CIBLE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PRIORITAIRE ASSOCIÉE A DES ANOMALIES D'OR-CUIVRE DANS LES SOLS SUR K2

DIOS FORE UNE CIBLE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PRIORITAIRE ASSOCIÉE A DES ANOMALIES D'OR-CUIVRE DANS LES SOLS SUR K2

Montréal, Québec, Canada -Dios Exploration Inc. a le plaisir d'annoncer avoir complété avec succès le forage d'une cible prioritaire définie par intelligence artificielle (IA) et associée à un essaim d'anomalies d'or, cuivre et arsenic dans l'horizon-B sur sa propriété K2 détenue à 100%.

Windfall Geotek (TSX-V:WIN, OTC: WINKF), chef de file de l'application de l'Intelligence Artificielle (« IA ») et des techniques avancées d'extraction depuis 2005 dans le secteur minier, avait fourni une cible d'intelligence artificielle couvrant une superficie de 0.87 km2 pour l'or à Diosdans ce secteur. Elle coïncide à un conducteur EM au sol de très basse fréquence (VLF) de 3.5 km associé à un bon linéament magnétique.

[Link]Dios a foré deux trous en section pour 260m dans le centre de la cible IAde 0.87 km2, recoupant le VLF et le linéament magnétique sur 3.5km. Les deux trous débutant dans des roches minéralisées ont intersecté une séquence de53.65mètres d'épais avec 1-40% de sulfures (pyrrhotite-pyrite) disséminés & en filonnets,dans des cherts/tufs volcaniques mafiques-intermédiaires/argillites graphitiques recouvrant un horizon de sulfures massifs (70-90% pyrrhotite-pyrite) de 3 -7.32 mètres d'épais.

[Link]La cible IAcoincide avec la cible kilométrique A48, définie antérieurement le long de contacts volcaniques stratégiques au sud de la faille Opinaca près de structures NW-SE transversales, telle l'extension de la faille Kali vers le sud-est. Les résultats sont en attente.

La vaste propriété K2 de Dios, sans redevances, couvre 83.5 km carrés, au SO de la propriété de la découverte aurifère Elmer d'Azimut, à la Baie James-Eeyou Istchee, au Québec. Le contenu technique de ce communiqué fut préparé par M.J. Girard Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.

Contactez :

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101) Présidente

mjgirard@diosexplo.com

Tel. (514) 923-9123 Website: www.diosexplo.com

Elmer discovery of 2020 had been identified by Windfall Geotek AI targeting, as well as similar and larger AI target on Dios' claims (in red)