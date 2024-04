L'évaluation de la dépréciation des actifs d'exploration et d'évaluation a été importante pour notre audit, car le solde des actifs d'exploration et d'évaluation de 6 916 063 $ au 31 décembre 2023 est significatif pour les états financiers. En outre, le processus d'évaluation de la direction est subjectif et nécessite le recours à des jugements et des hypothèses, en particulier, mais sans s'y limiter :

Nous avons effectué l'audit des états financiers de la société Exploration Dios Inc. (ci-après « la société »), qui comprennent les états de la situation financière aux 31 décembre 2023 et 2022 et les états du résultat global, les états des variations des capitaux propres et les états des flux de trésorerie pour les exercices terminés

