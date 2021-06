Dios Exploration : DÉFINIT DE BONNES CIBLES EM-TBF AU SUD & SO D'ATTILA, AU CONTACT SUD DU DÔME VOLCANIQUE ET DES COULÉES DE DACITES

'

Montréal, Québec, Canada -Dios Exploration Inc.annonce avec plaisir avoir défini de bonnes cibles de forage, incluant un conducteur EM-TBF au contact sud du dôme volcanique renfermant l'indice or-cuivre-argent Attila. Le contact d'orientation SO entre le dôme et les coulées volcaniques de dacite s'étend sur plus de 2.5 km de long et passe latéralement en un horizon de tufs au NE.

[Link]Au sud-ouest près de l'intersection entre ce contact favorable et la faille Opinaca, une anomalie TBF (Très Basses Fréquences) de 500 m de longueur minimale est ouverte vers l'est. Elle est située à 120m au nord d'un affleurement titrant jusqu'à 3.17 g/t Au (indice d'or Opinaca) et d'un grand corridor déformé et séricitisé de 5 km de long pouvant renfermer de 2-10% pyrite & des traces en chalcopyrite.

[Link]Des telles anomalies TBF pourraient correspondre à une zone de cisaillement ou à des minéralisation sulfurées (or-cuivre). Son investigation requiert du forage, car le TBF est recouvert d'argiles marines. Le sondage 9 vers le sud d'Attila n'a pas atteint le contact ni les anomalies TBF.

[Link]Deux sondages totalisant 492m furent réalisés sur Attila. Ils intersectèrent une dacite séricitisée et silicifiée avec disséminations de 1- 3% pyrite et traces de chalcopyrite, recoupée par 1-7% de filonnets de quartz-chlorite-pyrite sur 400m x 500m.

Le trou 9 vers le sud (ciblant des anomalies de sols et roches en or-cuivre-zinc), a intersecté de la dacite minéralisée sur plusieurs intervalles plurimétriques (15-40m d'épais) et se terminant dans une diorite séricitisée avec 1-5% pyrite disséminée sur les derniers 13m (312m de profond). La meilleure intersection du trou 9 est de 6.3g/t Ag sur 10mavec des valeurs anomales en or-cuivre (267-276m) incluant 25.8g/t Ag, 0.118g/t Au, 1.07%Cu(267-268m).

Le sondage 10 vers le nord, a rencontré une séquence de dacite similaire avec plusieurs intervalles minéralisés (22-46 mètres épais) incluant 0.90 g/t Ag, 0.060g/t Au sur 2 mètres se terminant également dans une diorite chloritisée et silicifiée avec 1-3% pyrite sur les 7 dernier mètres (180 m).

M.J. Girard, Présidente de Dios a déclaré: 'Le prospectAttila, en marge de la faille synvolcanique NO (Kali), est une zone de filonnets/stockwork à quartz-pyrite-chalcopyritetitrant jusqu'à 8.08 g/t or, 96.7 g/t argent, 2.43% cuivre dans un dôme rhyodacitique surplombant le Porphyre de Kali. Les analyses montrent une bonne corrélation entre l'or et la chalcopyrite (cuivre). Les forages sous la zone de filonnets/stockwork montrent une minéralisation en pyrite plus forte en profondeur, mais moindre en chalcopyrite. Les systèmes VMS montrent généralement une bonne zonation en métaux et en minéraux (d'altération). L'indice Kali, situé 500 m plus au nord sur la faille Kali au contact de la Tonalite de Kali, avait titré jusqu'à 8.28% cuivre, 40 g/t Ag et 2.6 g/t Au laissant supposer un vaste système minéralisateur. Des suivis sont prévus sur les anomalies TBF-EM bordant le dôme volcanique, sur la zone Opinaca, et sur la marge du gabbro du nord (des volcanites y ont titré jusqu'à 5.4 g/t Au.'

Près de 5km au nord-ouest, la cible d'orSésame,uneanomalie NE de polarisation provoquée aéroportée (AIIP) de 2km x 200-400m demeure la première priorité de forage à court terme (voir communiqué du 1er juin).

Dios détient le projet K2 sans aucunes redevances à la Baie James-Eeyou Istchee, au Québec,au sud-ouest de la découverte d'or Patwon d'Exploration Azimut. Les analyses furent faites en 2021 aux installations d'ALS Val d'Or selon les normes de l'industrie. Ce communiqué fut préparé par MJ Girard Géo M.Sc., Personne Qualifiée selon le 43-101.

