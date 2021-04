Dios Exploration : Découverte d'une deuxième zone aurifère sur le secteur WI Target, projet K2 DE Dios au Québec.

Montréal, Québec, Canada -Dios Exploration Inc.est très heureux de rapporter la découverte par forage d'une seconde zone aurifère près de 800 m au sud-est de la première zone d'or déjà annoncée dans le secteur-cible WI TARGETsur les claims K2 claims (100% Dios), contigus au SO du projet d'or Elmer d'Azimut, Baie James- Eeyou Istchee, au Québec,

Plus précisément, sur l'anomalie (de polarisation provoquée) PP-2, le sondage 05 a intersecté 3.78 g/t or sur 1 massocié à un contact entre une diorite à phénocristaux de feldspath & dyke de gabbro folié renfermant 0.5% de pyrite (129-130 m), qui est situé à 800m au SE du trou 01 qui avait recoupé une tonalite-diorite titrant 8.92 g/t or sur 1 m,(voir comm. 9 Mars 2021). Cette section aurifère de la PP2 montre la même orientation que le cisaillement de l'indice Cinnamon montrant 10g/t or en surface plus au sud dans le même secteur.

L'anomalie PP-1 (non-affleurant) correspond au contact entre une tonalite et un dyke mafique folié avec 0.5% pyrite-pyrrhotite disséminée et est située près de 1.5 km à l'ouest du pluton de Kali. Ouverte dans toutes les directions, cette première zone d'or semble associée avec l'éponte supérieur d'une résistivité significative, situé au contact entre des secteur de haut et bas magnétique. Tandis que la seconde zone est située dans au sud de l'éponte inférieur du même grand corridor résistif.L'anomalie de polarisation provoquée PP-2 est sub-parallèlle à PP-1 sur le flanc sud de l'éponte inférieur tandis que PP-1est une anomalie située sur l'éponte supérieur d'un important conducteur électromagnétique.

Le forage 03 a intersecté 0.5 g/t or/1m (183-184m) sur un autre axe PP situé 200 m NE du trou 1, mais aucunes roches volcaniques n'ont été observées pour expliquer la source des blocs dacitiques séricitisés (friables) minéralisés titrant jusqu'à 6.72 g/t Au qui demeurent inexpliquée.

Plusieurs bonnes cibles en amont glaciaire (NE) sont présentes:

1.) des cisaillements aurifères Curcuma (10-20 mètres large) qui ont retourné jusqu' à 1.12 g/t Au et

2.) le contact sud entre le pluton de Kali et les volcanites adjacents (près du drumlin avec les anomalies d'or-dans les tills) demeure non-testé. Des travaux additionnels d'échan-tillonnage de sols et de roches ainsi que de la polarisation provoquée sont recommandée pour mieux définir des forages dans le secteur NE. Voir la carte.

Sur l'anomalie PP-3, le sondage 07 montre des sections de gabbro fracturé et cisaillé avec 1% pyrrhotite & traces de chalcopyrite (48.30-57.00m; 82.75-91.25m). Sur la PP-4, le forage 08 a intersecté plusieurs dykes basiques foliés (1-6.3m épais) renfermant 2-4% de filonnets de quartz-carbonate avec 1% pyrite sur des intervalles de 10-20 mètres de tonalite fracturée. Une autre section foliée & fracturée (143-165.50m) de tonalite biotisée renfermant 2% de filonnets de quartz-carbonate & 1% pyrite. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau suivant.

Trou WI K2-2020 De (m) A (m) Interval (m) Au (g/t) Géologie 01 77 78 1 0.111 Gabbro folié carbonaté, biotite, traces pyrite 01 85 86 1 0.30 Diorite fracturé, 0.5% pyrite 01 223 224 1 0.271 Diorite a phenos fpth, 1% pyrite 01 352 353 1 8.92 Tonalite-diorite a phenos quartz fracturé, veine de quartz, traces-0.5% pyrite 01 411 412 1 0.153 Gabbro folié, quartz stringers +2-3% pyrrhotite 02 197 198 1 0.18 Contact Diorite a phenos fpth/Dyke basique, traces pyrite 03 171 172 1 0.263 Gabbro fracturé, un peu d'altération de quartz-carbonate, 1-2% pyrite 03 183 184 1 0.5 Diorite fracturé, 1-2% quartz strgs, 1% pyrite 04 32 33 1 0.08 Gabbro fracturé, 1-3% quartz-carbonate stringers, 1% pyrrhotite 05 103 104 1 0.16 Gabbro folié, 1-3% quartz-carbonate stringers, 1-3% pyrrhotite -pyrite 05 129 130 1 3.78 Contact Fpth-diorite & gabbro folié, 0.5 % pyrite 05 169 170 1 0.324 Gabbro folié, tr-1% pyrrhotite 06 217 218 1 0.112 Tonalite folié, biotite altération, tr-0.5% pyrite 07 86 87 1 0.116 Gabbro cisaillé, biotite-carbonate altération, tr-0.5 percent pyrrhotite 07 90 91 1 0.42 Gabbro cisaillé, biotite-carbonate altération, tr-0.5% pyrrhotite

Les résultats sont en attente pour la partie est de K2. Les claims de K2-Solo détenus à 100% par Dios couvrent 83.5 km carrés. D'autres secteurs-cibles du projet d'or K2 nécessitent des suivis de terrain incluant de la prospection et du forage. Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par M.J. Girard Geo M.Sc., Personne-Qualifiée43-101.

Dios a complété cette partie du programme de forages avec support héliporté sur WI-target du projet K2. Il fut composé de 8 trous totalisant 2017.4 mètres sur les cibles de Wi-Target et 1,055 échantillons de carottes fendues et 117 blancs/stériles furent envoyés au laboratoire ALS-Global de Val d'Or, Québec pour des pyroanalyses avec finitions avec absorption atomique.

