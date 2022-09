Forage au diamant en cours sur le projet cuivre-or-argent K2 de DIOS

Plusieurs endroits avec or visible identifiés dans les carottes de forage

MONTRÉAL, 29 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIOS Exploration annonce que les forages au diamant en cours se déroulent très bien comme prévu dans des volcanites felsiques du nord-est de la propriété K2, à 10 km au sud-ouest de la découverte aurifère de Patwon. Plusieurs endroits avec or visible ont été identifiés en carottes de forage.

Sept forages au diamant ont été réalisés pour 1 550 mètres, principalement sur l'horizon Badji (conducteurs PP5 et PP6 de polarisation provoquée d'un kilomètre de long) ainsi que sur le conducteur PP9 de 700 mètres de long (horizon Shiva). Voir les communiqués du 31 août, 2 et 19 septembre 2022. La propriété K2, en Eeyou Istche Baie James au Québec, détenue à 100% sans redevances, se trouve dans la même formation géologique que celle de la propriété adjacente Elmer d'Azimut.

M.J. Girard M.Sc. P. Geo, Présidente de Dios, a déclaré : "Nous poursuivons donc ce programme de forage avec beaucoup d'enthousiasme dans ce secteur très prometteur d’anomalies PP, dont certaines sont associées à des showings de pyrite et chalcopyrite (sulfure de cuivre) et d'or-cuivre-argent".

Le forage au diamant, la description des carottes et les travaux de terrain sont supervisés par M. Harold Desbiens M.Sc. P.Geo et personne qualifiée selon la norme 43-101. Quelque 13-14 trous sont prévus pour 2 300-2 500 mètres. Le capital d’actions de Dios est très serré et n'a jamais été restructuré.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.

Contactez :

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101)

Présidente mjgirard@diosexplo.com

Tel. (514) 923-9123

Website: www.diosexplo.com