DIP Corporation : Jefferies & Co. maintient sa recommandation neutre

Données financières JPY USD EUR CA 2023 50 864 M 380 M 346 M Résultat net 2023 8 291 M 62,0 M 56,4 M Tréso. nette 2023 22 829 M 171 M 155 M PER 2023 24,1x Rendement 2023 2,08% Capitalisation 201 Mrd 1 503 M 1 368 M VE / CA 2023 3,50x VE / CA 2024 3,06x Nbr Employés - Flottant 58,3% Tendances analyse technique DIP CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 3 600,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 088,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 13,6% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Hideki Tomita Chief Executive Officer & Representative Director Haruhiko Arai Chief Financial Officer & Executive Officer Masatsugu Shidachi Chief Operating Officer & Representative Director Yoshinobu Toyohama Chief Technology Officer & Executive Officer Eriko Tanabe Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DIP CORPORATION -5.01% 1 503 SEEK LIMITED 19.43% 5 942 VISIONAL, INC. -20.87% 1 993 ZIPRECRUITER, INC. 7.13% 1 847 MEDLEY, INC. -2.04% 925 EN-JAPAN INC. -0.37% 768