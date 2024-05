dip Corp est une société basée au Japon, principalement engagée dans les activités de services de ressources humaines et de transformation numérique (DX). La société opère à travers deux segments. Le segment des services de ressources humaines réalise des annonces d'emploi sur Internet et le recrutement d'infirmières, et exploite des sites d'information sur le recrutement tels que Baitoru, Baitoru NEXT et Hatarakonet. Le segment DX développe et fournit des services qui utilisent l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation des processus robotiques (RPA). Les services comprennent des cobots de page de recrutement, des cobots d'entretien, des cobots de RH, des cobots de ressources humaines (RH) et des cobots réguliers.