Diploma PLC est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des produits et des services spécialisés. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Sciences de la vie, Joints et Contrôles. Les entreprises du secteur des sciences de la vie fournissent une gamme de dispositifs médicaux, de consommables, d'instruments et de services connexes aux marchés de la santé. Les entreprises du secteur de l'étanchéité fournissent une gamme de joints, de garnitures, de cylindres, de composants et de kits utilisés dans les machines mobiles lourdes et les équipements industriels spécialisés avec des applications de marché secondaire, de fabricant d'équipement d'origine et de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO). Les entreprises du secteur "Controls" fournissent des câblages spécialisés, des câbles, des connecteurs, des fixations, des dispositifs de contrôle et des adhésifs pour une série d'applications techniquement exigeantes. Elles distribuent également des pièces de rechange et des services de réparation, en particulier pour les machines robotiques et à commande numérique par ordinateur (CNC). Elle distribue également des solutions d'alimentation en fluides sur le marché européen des pièces détachées.

Secteur Machines et équipements industriels