Diploma PLC est spécialisé dans les prestations de services techniques. Le CA par activité se répartit comme suit : - fabrication de systèmes de contrôle (47,4%) : systèmes de contrôle de fluides, composants de harnais et systèmes de câblage et de fixation utilisés notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de la médecine, de l'énergie et des sports automobiles ; - fabrication de joints (34,9%) : joints d'étanchéité, filtres, vérins, pièces usinées pour les machines industrielles spécialisées, composants de cylindre utilisés pour la réparation et l'entretien des machines mobiles lourdes et des équipements industriels, etc. ; - fabrication d'équipements de santé et de matériels de gestion de l'environnement (17,7%) : dispositifs médicaux destinés aux laboratoires de pathologie, aux salles d'opération, aux cliniques, etc., analyseurs environnementaux, enceintes de confinement et systèmes de contrôle des émissions. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (22,3%), Europe (17,5%), Etats-Unis (44,8%) et autres (15,4%).

Secteur Machines et équipements industriels