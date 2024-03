Direct Digital Holdings, Inc. est une société holding. La société fournit une plateforme de publicité programmatique de bout en bout, à service complet, principalement axée sur la fourniture de technologies publicitaires, l'optimisation de campagnes basées sur des données et d'autres solutions pour les marchés mal desservis et moins efficaces, tant du côté de l'achat que de la vente de l'écosystème de la publicité numérique. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Colossus Media, exploite sa plateforme programmatique côté vente sous la marque Colossus SSP. Huddled Masses est la plateforme pour le côté achat de l'activité de la société. La société dessert des secteurs tels que les voyages, la santé, l'éducation, les services financiers, les produits de consommation et autres. Sa plateforme permet aux clients de petite et moyenne taille d'acheter de la technologie programmatique pour engager leurs clients potentiels plus directement, sur une base individuelle, dans n'importe quel marché local, avec une spécificité au niveau de l'appareil médiatique.

Secteur Publicité et marketing