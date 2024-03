Direct Line Insurance Group plc est une société basée au Royaume-Uni. La principale activité de la société est la gestion de ses investissements dans les filiales, l'octroi de prêts à ces filiales, la collecte de fonds pour le groupe et la réception et le paiement de dividendes. Les secteurs d'activité de la société sont l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance secours et autres assurances des particuliers, et l'assurance des entreprises. Le secteur Automobile comprend l'assurance automobile personnelle et la couverture de protection juridique associée. Le secteur de l'habitation comprend l'assurance habitation et la protection juridique qui y est associée. Le segment Rescue et autres lignes personnelles comprend les produits de sauvetage, qui sont vendus directement par le biais de la marque propre du groupe, Green Flag, et d'autres lignes personnelles d'assurance. Le segment commercial comprend l'assurance commerciale pour les petites et moyennes entreprises vendue par l'intermédiaire des marques du groupe, NIG, Direct Line for Business et Churchill. NIG vend ses produits par l'intermédiaire de courtiers opérant au Royaume-Uni.

