Direct Line prévient que les sinistres automobiles vont nuire au résultat annuel

(Alliance News) - Direct Line Insurance Group PLC a averti mardi que les sinistres dans sa division automobile allaient nuire au bénéfice annuel, tout en ajoutant qu'il s'efforçait de rétablir les marges dans cette unité.

Les actions de Direct Line ont chuté de 5,5% à 155,40 pence chacune à Londres mardi matin, parmi les plus mauvaises performances du FTSE 250.

La compagnie d'assurance a déclaré que les primes brutes émises ajustées au premier trimestre 2023 s'élevaient à 805,7 millions de livres sterling, soit une hausse de 9,7% en glissement annuel par rapport à 734,3 millions de livres sterling.

Les primes automobiles ont augmenté de 3,3% à 358,7 millions de livres sterling, tandis que dans son offre Habitation, les primes ont augmenté de 2,1% à 129,0 millions de livres sterling. Les primes commerciales ont augmenté de 28 % pour atteindre 219,3 millions de livres sterling.

"Au cours du trimestre, nous avons continué à prendre des mesures tarifaires en assurance automobile afin d'améliorer nos marges et nous avons bien progressé vers les marges cibles dans l'ensemble du portefeuille automobile. En conséquence, les primes moyennes de renouvellement au premier trimestre ont augmenté de 19% par rapport au premier trimestre 2022, reflétant les augmentations de taux de prime au cours de 2022 et au premier trimestre 2023 ", a déclaré Direct Line.

" En Commercial, la forte croissance des primes observée en 2022 s'est poursuivie au premier trimestre 2023. "

Cependant, Direct Line a prévenu qu'elle avait subi " une nouvelle évolution défavorable des sinistres fin 2022 et début 2023 " dans sa branche automobile. Cela concernait en particulier les dommages.

"Cela devrait exercer une pression sur les bénéfices en 2023, y compris en raison de la libération des réserves de l'année précédente", a averti Direct Line.

Elle a ajouté qu'elle avait subi des sinistres " modestes " liés à des événements météorologiques, conformément à sa prévision de 80 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année.

"Notre prévision de l'inflation des sinistres reste inchangée à un chiffre élevé pour les branches Automobile et Habitation, bien qu'il y ait toujours un éventail de résultats potentiels en fonction des conditions économiques futures", a déclaré Direct Line.

Le directeur général par intérim, Jon Greenwood, a déclaré : "Les opérations ont été positives au cours du premier trimestre, avec une croissance des primes pour l'automobile, l'habitation et les entreprises, et cette tendance s'est poursuivie en avril. Nous continuons à nous concentrer sur le rétablissement de la solidité financière du groupe et sur l'amélioration des marges de l'assurance automobile, domaine dans lequel nous avons bien progressé. Bien que les perspectives de bénéfices pour 2023 restent difficiles, le groupe possède de nombreux atouts et nous continuons à prendre les mesures nécessaires pour stimuler les performances de l'entreprise.

M. Greenwood a été nommé PDG par intérim en janvier après le départ de Penny James. Au début du mois, les actions de Direct Line ont baissé d'un quart en une journée après avoir déclaré qu'elle ne paierait pas de dividende final en raison d'une forte augmentation des sinistres liés aux conditions météorologiques, poussant l'assureur à une perte sur la souscription.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.