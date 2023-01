L'action Direct Line regagne un peu de terrain perdu grâce à l'accord de réassurance

(Alliance News) - Direct Line Insurance Group PLC a annoncé jeudi que son unité de souscription avait conclu un pacte de réassurance avec une partie non identifiée.

UK Insurance Ltd, la principale branche de souscription de Direct Line, a conclu un accord structuré de trois ans portant sur une quote-part de 10%. UK Insurance est une filiale de Direct Line qui souscrit les polices d'assurance automobile, animalière et habitation de la société mère.

Direct Line a déclaré que l'accord augmentera son ratio de capital de solvabilité de fin 2022 d'environ six points de pourcentage.

Le titre était en hausse de 3,1% à 177,80 pence chacun à Londres jeudi matin. Elle est cependant toujours en baisse de 22% depuis le début de l'année. L'action a chuté plus tôt en janvier après que Direct Line ait annoncé qu'elle supprimerait son dernier versement pour 2022. Le quatrième trimestre de l'assureur a été entaché par une augmentation des sinistres due au temps froid de décembre.

Avant cette mise à jour du marché plus tôt en janvier, les analystes de la banque allemande Berenberg ont déclaré qu'un pacte de réassurance pourrait servir de catalyseur à la hausse des actions Direct Line.

Un accord de réassurance en quote-part, comme celui conclu par UK Insurance Ltd, est un pacte de partage des risques par lequel les assureurs et les réassureurs partagent les gains et les pertes sur les primes émises selon un pourcentage convenu.

Direct Line a été conseillée par le courtier en réassurance Gallagher Re, a déclaré la compagnie.

