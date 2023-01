L'inflation des prix à la production au Royaume-Uni se refroidit en décembre

(Alliance News) - Les actions à Londres ont été appelées à plat mercredi, alors que de nouvelles données ont montré que l'inflation des prix à la production s'atténue au Royaume-Uni.

Les prix des intrants des producteurs britanniques ont augmenté de 16,5 % annuellement en décembre, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse annuelle de 18,0 % observée en novembre, selon l'Office for National Statistics.

Sur une base mensuelle, les prix des intrants ont baissé de 1,1 % en décembre, contre une baisse mensuelle révisée de 0,2 % en novembre.

Dans les premières nouvelles des sociétés britanniques, Fresnillo a fait état d'une forte production annuelle et Ascential a annoncé une restructuration.

FTSE 100 : appelé en hausse de 3,0 points à 7 760,36

Hang Seng : marché de Hong Kong fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,4% à 27 395,01

S&P/ASX 200 : a clôturé en baisse de 0,3 % à 7 468,30

DJIA : clôture en hausse de 104,40 points, ou 0,3%, à 33 733,96

S&P 500 : clôture en baisse de 2,86 points, ou 0,1%, à 4 016,95

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 2,86 points, soit 0,1%, à 4 016,95

EUR : hausse à USD1.0903 (USD1.0881)

GBP : stable à USD1.2327 (USD1.2320)

USD : hausse à JPY130.37 (JPY129.89)

OR : hausse à 1 931,70 USD l'once (1 930,76 USD)

Pétrole (Brent) : stable à 86,50 USD le baril (86,55 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi restent à venir :

10:00 CET Allemagne Indice Ifo du climat des affaires

07:00 EST US MBA enquête hebdomadaire sur les demandes de prêts hypothécaires

Près des deux tiers des prêts hypothécaires pour un premier achat au Royaume-Uni sont contractés aux noms conjoints. Selon Halifax, 63 % des prêts hypothécaires pour un premier achat contractés entre janvier et novembre de l'année dernière étaient des prêts conjoints (impliquant au moins deux parties), 37 % étant des demandes individuelles. Ces chiffres sont basés sur les données relatives aux prêts hypothécaires de Halifax, Lloyds Bank et Bank of Scotland, qui font toutes partie de Lloyds Banking Group. D'après les chiffres du groupe, le nombre d'hypothèques conjointes pour un premier achat a augmenté ces dernières années.

Certaines entreprises britanniques risquent d'avoir du mal à appliquer efficacement un nouveau devoir de consommateur lorsqu'il entrera en vigueur dans six mois, selon la Financial Conduct Authority Le devoir de consommateur établira des normes plus claires et plus élevées de protection des consommateurs dans les services financiers, exigeant des entreprises qu'elles placent les clients au cœur de leurs activités. Les entreprises, y compris les cadres supérieurs et les conseils d'administration, seront tenues responsables de l'obtention de bons résultats pour les consommateurs. La FCA a examiné un échantillon de plans de mise en œuvre. Elle a constaté que de nombreuses entreprises montrent qu'elles comprennent et adoptent les changements et ont établi des programmes de travail étendus pour se conformer.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Berenberg réduit Direct Line à 'hold' (acheter) - objectif de cours 160 (272) pence

Berenberg commence Petershill Partners avec 'buy' - objectif de cours 220 pence

SocGen réduit Hammerson à 'vendre' (conserver) - objectif de cours de 18,7 (20,2) pence.

ENTREPRISES - FTSE 100

Le mineur d'or et d'argent Fresnillo, basé à Mexico, a déclaré que la production annuelle était conforme à ses prévisions. La production totale d'argent a baissé de 3,0 % en glissement annuel au quatrième trimestre pour atteindre 12,5 millions d'onces, mais a augmenté de 1,2 % en glissement annuel sur l'ensemble de l'année 2022 pour atteindre 53,7 millions d'onces. La production d'or a augmenté de 12 % au quatrième trimestre en glissement annuel, mais a chuté de 15 % sur l'ensemble de 2022. "La production d'argent a été stimulée par une forte performance de notre mine de Fresnillo qui montre une amélioration constante et la contribution continue de notre nouveau projet Juanicipio qui compense la baisse attendue des teneurs à San Julian", a déclaré le mineur.

ENTREPRISES - FTSE 250

Ascential a déclaré qu'elle proposait de séparer ses actifs mondiaux de commerce numérique en une société indépendante cotée aux États-Unis. Elle a également proposé de vendre WGSN, en conservant sa cotation au Royaume-Uni comme société d'événements. Elle a proposé une série de changements de direction parallèlement à la nouvelle structure. La société a déclaré avoir enregistré une croissance à deux chiffres de ses revenus dans ses quatre segments en 2022. La société de médias et d'événements interentreprises s'attend maintenant à ce que ses revenus atteignent au moins 520 millions de livres sterling, ce qui est supérieur à l'extrémité supérieure de la fourchette consensuelle actuelle de 479 millions à 516 millions de livres sterling. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est maintenant attendu à 118 millions de GBP, ce qui est également supérieur à l'extrémité supérieure de la fourchette de consensus actuelle. En 2021, la firme a réalisé un chiffre d'affaires de 349 millions de GBP et un Ebitda ajusté de 89 millions de GBP.

AUTRES ENTREPRISES

Watkin Jones a déclaré que le revenu annuel a chuté de 5,4 % au cours de l'année qui s'est terminée le 30 septembre, passant de 430,2 millions de GBP l'année précédente à 407,1 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt a chuté de 64 %, passant de 51,1 millions de GBP à 18,4 millions de GBP. Le promoteur et gestionnaire de logements étudiants a expliqué que la volatilité du marché à la suite du mini-budget britannique a affecté la fin de son exercice financier, retardant deux transactions de vente à terme. La société a réduit le total des dividendes versés à 7,4 pence pour l'année, contre 8,2 pence l'année précédente.

Rupert Murdoch, qui contrôle à la fois News Corp et Fox, a retiré une proposition visant à explorer une éventuelle fusion des sociétés de médias. Dans une lettre adressée aux entreprises, le milliardaire de 91 ans a déclaré que lui et son fils Lachlan Murdoch, le directeur général de Fox, ont déterminé qu'"une combinaison n'est pas optimale" pour les actionnaires des deux géants des médias à l'heure actuelle, selon un communiqué de presse de Fox mardi. De multiples actionnaires des sociétés auraient exprimé leur opposition à la fusion au cours des derniers mois. Suite à cette action, News Corp, qui couvre une liste étendue de grands titres d'actualité à travers le monde, et Fox, qui travaille principalement dans le domaine de la télévision, ont déclaré avoir dissous leur comité spécial du conseil d'administration.

La star canadienne de la pop Justin Bieber a vendu ses parts de catalogue d'édition musicale et d'enregistrement à la société Hipgnosis Songs Capital, soutenue par Blackstone, pour un montant de 200 millions USD, a annoncé mardi la société. La vente faisait l'objet de rumeurs depuis des semaines ; elle a été rapportée pour la première fois par le Wall street Journal fin décembre. Hipgnosis n'a pas divulgué publiquement les termes de la transaction, mais une source proche de l'affaire a déclaré à l'AFP qu'elle valait environ 200 millions USD. Hipgnosis Songs Capital est une entreprise d'un milliard de dollars US entre la société américaine de capital-investissement Blackstone et la société britannique Hipgnosis Song Management. Hipgnosis Song Management est le conseiller en investissement du fonds Hipgnosis Songs Fund, coté en bourse à Londres. Hipgnosis Songs Capital a déclaré avoir acquis les intérêts de Bieber dans ses droits d'édition sur son back catalogue de 290 chansons, toute sa musique publiée avant la fin de 2021.

