Directa Plus PLC - fabricant de produits à base de graphène basé à Londres - prévoit de lever entre 6,8 et 6,9 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription à 18 pence par action. Propose d'émettre environ 34,4 millions d'actions. Certains administrateurs acceptent de souscrire 555 555 actions, mais ne peuvent conclure aucun accord à l'heure actuelle, la société étant en période de fermeture. Le placement sera effectué par le biais d'un bookbuild accéléré qui sera lancé immédiatement auprès des investisseurs institutionnels éligibles nouveaux et existants. Cavendish Capital Markets Ltd et Singer Capital Markets Securities Ltd agissent en tant que courtiers conjoints pour le placement. Nant Capital, le principal actionnaire de Directa Plus, accepte de souscrire 22,2 millions d'actions au prix d'émission. Nant détient actuellement une participation d'un peu moins de 29 %.

Richard Hickinbotham, président non exécutif, commente : "Directa Plus a fait des progrès constants vers son objectif de commercialiser ses produits et procédés à base de graphène avec une liste croissante de clients de haute qualité. La levée de fonds permettra à l'entreprise d'accélérer ces progrès en fournissant des fonds pour investir dans ce que le conseil d'administration considère comme des opportunités passionnantes. Nous sommes impatients d'entamer la prochaine phase de croissance".

Cours actuel de l'action : 18,90 pence, en baisse de 4,1 % à Londres ce mardi

Variation sur 12 mois : en baisse de 73 %.

