Directa Plus plc est un producteur et un fournisseur de produits à base de graphène destinés aux marchés de la consommation et de l'industrie. La société se concentre sur le développement et la fourniture de produits et de services dans ses deux principaux secteurs d'activité, à savoir l'assainissement de l'environnement et les textiles. Elle a mis au point une technologie capable de produire des nanoplaquettes de graphène (GNP) qui peuvent être utilisées dans différentes applications. Elle fournit une gamme de services, allant de l'analyse chimique pour l'identification des déchets au traitement de l'eau et des sols, en s'appuyant sur les propriétés des produits à base de graphène de son portefeuille. Sous la marque G+, l'entreprise propose une gamme de produits à base de GNP. Les produits commerciaux développés par la société comprennent notamment des produits absorbant l'huile, des additifs pour batteries, le GRAFYSHIELD semi-fini pour peintures, des additifs pour asphaltes, le circuit thermique planaire G+, l'enduit G+ et les membranes G+. Elle propose également des produits commerciaux grand public, tels qu'une gamme de mélanges maîtres prêts à l'emploi.