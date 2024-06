(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Directa Plus PLC - Producteur et fournisseur londonien de produits à base de graphène destinés aux marchés industriels - En 2023, la perte avant impôts passe de 5,3 millions d'euros à 4,3 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a diminué de 3,0 %, passant de 10,9 millions d'euros à 10,5 millions d'euros. Les autres dépenses ont diminué de 16 %, passant de 4,4 millions d'euros à 3,7 millions d'euros. Giulio Cesareo, directeur général, déclare : "[La société a bénéficié] d'une amélioration des marges grâce à la valeur croissante de notre technologie, à des investissements fructueux dans l'innovation et à une réduction des coûts directs. Nous avons également décroché notre plus gros contrat à ce jour".

Lexington Gold Ltd - Société d'exploration et de développement aurifère axée sur l'Afrique du Sud et les États-Unis - En 2023, la perte avant impôts passe de 924 000 USD à 61 000 USD. Aucun revenu n'a été généré. Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 8,8 %, passant de 708 000 USD à 770 000 USD. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont passés de 424 000 USD à 2,6 millions USD. Le total des actifs est passé de 5,1 millions USD à 18,2 millions USD. Après la fin de la période, de nouveaux progrès ont été réalisés en matière de développement dans toutes les opérations, les tests mettant en évidence le potentiel de divers projets.

Great Southern Copper PLC - Explorateur de cuivre, d'or et de lithium axé sur le Chili - 1,3 million de GBP ont été levés par le biais d'un placement et d'une souscription de 104,4 millions d'actions au prix de 0,012 GBP chacune. Le produit sera utilisé pour financer des travaux d'exploration et de forage dans le cadre du projet Especularita, ainsi que pour le fonds de roulement général et les coûts administratifs.

Costain Group PLC - Société de solutions d'infrastructure basée à Maidenhead, en Angleterre - remporte un contrat pour un programme de modernisation des infrastructures et de résilience de l'approvisionnement en eau d'une valeur de 65 millions de livres sterling, avec son partenaire de coentreprise MWH Treatment Ltd. Le contrat a été attribué par Southern Water Services Ltd et durera jusqu'à la fin de l'année 2025.

EDX Medical Group PLC - Développeur de produits de diagnostic numérique et de services médicaux basé à Cambridge, Angleterre - Signature d'un accord de distribution exclusive pour la commercialisation du test de cancer cResponse au Royaume-Uni, en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark pour le compte de Curesponse Ltd.

Plant Health Care PLC - Fournisseur de produits biologiques exclusifs pour l'agriculture basé en Caroline du Nord (États-Unis) - Accord sur les conditions d'une acquisition par PI Industries Ltd. Les actionnaires de PHC recevront 9,0 pence en espèces par action détenue. L'acquisition est évaluée à 32,8 millions de livres sterling, soit une prime de 57 % par rapport au cours de clôture de 5,7 pence le 25 juin.

Zephyr Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur la région des Rocheuses - Les essais de production du puits 36-2R ont commencé, le puits étant en phase de nettoyage. Les opérations se déroulent à un rythme prudent et la période de nettoyage est plus longue que prévu. Le test de production devrait commencer peu après l'achèvement du nettoyage et des opérations connexes. La société a également annoncé que le processus de redétermination du prêteur First International Bank & Trust avait été couronné de succès, ce qui a permis de réaffirmer une facilité de crédit existante de 15,2 millions d'USD. Un prêt supplémentaire de 5,6 millions de dollars est garanti avec un taux d'intérêt de 10 % par an. Le produit du nouveau prêt, ainsi que 400 000 USD de liquidités, serviront à rembourser les 6 millions USD restants du prêt-relais. Suite à cela, le total des emprunts s'élève à 29,4 millions d'USD.

Aterian PLC - Société d'exploration et de développement de métaux critiques basée à Londres - Réception des avis de conversion des 500 000 GBP restants des billets de prêt convertibles en circulation émis le 3 mai. En outre, suite aux demandes de trois fournisseurs souhaitant augmenter leur participation dans Aterian, la société a accepté de convertir 42 197 GBP de soldes créditeurs. La société convertira donc un total de 542 197 GBP à 70 pence par action en échange de l'émission de 774 566 nouvelles actions ordinaires de 10 pence chacune.

