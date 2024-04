(Alliance News) - Directa Plus PLC a annoncé vendredi que son macadam durable sera installé sur le circuit d'Imola en Italie avant le Grand Prix d'Émilie-Romagne en mai, ce qui en fera le tout premier circuit goudronné respectueux de l'environnement.

Le producteur et fournisseur londonien de produits à base de nanoplaquettes de graphène s'est associé à la société italienne Iterchimica, spécialisée dans l'amélioration des performances de l'asphalte.

Iterchimica a développé GiPave en utilisant du graphène fourni par Directa Plus, ainsi que des plastiques difficiles à recycler tels que des jouets, des caisses de fruits et de vieux boîtiers de CD. L'asphalte contenant GiPave est également recyclable.

GiPave a été installé sur le pavage de la route d'accès aux paddocks du circuit d'Imola, une zone où le volume et le poids des véhicules et des personnes sont les plus élevés pendant les courses. Le macadam durable augmentera la résistance et la durabilité de la route, tout en réduisant les besoins d'entretien, ce qui diminuera encore son impact sur l'environnement.

Au total, Directa a déclaré que l'installation de GiPave devrait permettre d'économiser plus de 78 000 kilogrammes de bitume, 1,6 million de kilogrammes d'agrégats, environ 115 voyages de camions pour le transport des matériaux, plus de 1,2 million de kilowattheures d'énergie et 74 000 kilogrammes d'équivalent de dioxyde de carbone.

Lors de la fabrication de GiPave, 3 700 kilogrammes de plastiques recyclés durs ont été réutilisés.

Le directeur général Giulio Cesareo a déclaré : "Je suis ravi de constater que le circuit d'Imola est désormais le premier au monde à mettre en œuvre une solution d'asphalte verte et innovante intégrant notre Graphene Plus, grâce à notre partenariat avec Iterchimica.

"Ce projet souligne les applications illimitées de GiPave - des ponts et autoroutes aux aéroports et maintenant aux circuits de course. Les propriétés exceptionnelles de Graphene Plus continuent d'ouvrir la voie à des infrastructures plus durables à l'échelle mondiale".

Les actions de Directa Plus ont augmenté de 4,4 % à 20,36 pence chacune à Londres vendredi matin.

Par Emily Parsons, journaliste à Alliance News

