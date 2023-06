(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Litigation Capital Management Ltd - gestionnaire d'actifs spécialisé dans les solutions de financement des litiges - constate le succès de la sentence arbitrale, suite à la sentence partielle annoncée en février. Se félicite de cette nouvelle positive après que son premier semestre ait été affecté par le calendrier des résolutions. L'affaire a été entendue par un tribunal nommé en vertu des règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Patrick Moloney, directeur général, déclare : "Nous sommes satisfaits de la résolution positive de cet investissement et, plus généralement, de la dynamique de progression de notre portefeuille au cours du second semestre de notre exercice financier. Ceci est particulièrement important, étant donné que nos résultats du premier semestre ont été influencés par le calendrier et, par conséquent, par la reconnaissance des résolutions. Nous pensons que ces résolutions récentes démontrent notre expertise et nos compétences en matière de sélection et de souscription des investissements. En outre, elles renforcent la valeur et l'envergure que notre activité de gestion de fonds apporte au groupe, créant ainsi une valeur significative pour nos actionnaires et nos investisseurs".

Galantas Gold Corp - propriétaire de la mine d'or à ciel ouvert d'Omagh dans le comté de Tyrone, en Irlande du Nord - déclare qu'elle commencera un nouveau programme de forage en surface au projet aurifère d'Omagh en juillet. Elle déclare : "Suite à une réunion du comité de planification du Fermanagh and Omagh District Council le [mercredi], la société a obtenu des droits de développement pour commencer le forage de huit trous d'exploration sur le site du projet Omagh. Les sondages cibleront les lacunes et les zones de ressources présumées du filon principal Joshua, y compris une zone de dilatation supplémentaire prévue, qui présente un potentiel de minéralisation sur de plus grandes largeurs". Mario Stifano, directeur général, ajoute : "Nous sommes enthousiastes à l'idée de mobiliser la foreuse pour entamer cette nouvelle phase d'exploration, alors que nous passons du forage souterrain au forage en surface. Les informations recueillies au cours de ce programme de forage seront essentielles pour nous aider à optimiser le plan de mine et à ajouter potentiellement des onces à haute teneur à la production."

Firering Strategic Minerals PLC - opérateur du double projet de lithium et de tantale Atex en Côte d'Ivoire - Identifie six anomalies de sol de haut profil à partir de l'échantillonnage de la phase 2 à Atex, en collaboration avec Ricca Resources Ltd, et prévoit environ 11 000 mètres de forage pour son programme de forage à la tarière de la phase 1. En attendant les résultats de ce programme, Yuval Cohen indique que d'autres forages intercalaires à la tarière sur une grille nominale de 80 mètres par 20 mètres le long des tendances définies de la pegmatite sont prévus pour définir des cibles avant des forages plus profonds sous la profondeur d'altération pour le potentiel de minéralisation. Yuval Cohen, directeur général, a déclaré : "Je suis très heureux de partager avec le marché les progrès résultant de notre collaboration avec Ricca, alors que nous assistons à la réalisation d'une voie d'exploration accélérée. En exploitant notre expertise collective, nous allons faire avancer le processus d'exploration à un rythme accéléré. Bien que nous attendions encore les résultats du programme d'échantillonnage du sol, nous sommes convaincus d'avoir identifié les anomalies du sol les plus importantes, ce qui nous permet de procéder au forage à la tarière. Nous sommes impatients de commencer le programme complet de forage à la tarière et de partager bientôt de nouvelles mises à jour sur nos progrès.

eEnergy Group PLC - Fournisseur de services d'efficacité énergétique basé à Londres - Modifie la date de clôture de l'exercice financier, qui passe du 30 juin au 31 décembre. Ce changement est dû au fait que les activités sont pondérées au milieu de l'année civile, et qu'il est donc "dans le meilleur intérêt du groupe".

Longboat Energy PLC - Exploration et production en mer du Nord - Le ministère norvégien du pétrole et de l'énergie approuve la formation de la coentreprise Longboat Japex Norge AS. Il s'agissait de la principale approbation réglementaire recherchée, et la finalisation de la transaction est désormais attendue pour la première quinzaine de juillet.

ECSC Group PLC - Entreprise de cybersécurité basée à Bradford, en Angleterre - déclare que le plan d'arrangement pour l'acquisition par Daisy Corporate Services Trading Ltd a pris effet jeudi, suite à la remise de l'ordonnance du tribunal au registraire des entreprises. La CECA est désormais détenue à 100 % par Daisy. La négociation des actions ESCS a été suspendue sur l'AIM jeudi, l'annulation étant prévue pour vendredi. La CECA a accepté le rachat en mars dernier. Daisy a proposé 54,02 pence par action en numéraire, ce qui valorise la CECA à 5,4 millions de livres sterling au total. Daisy fournit des communications sécurisées, des services en nuage et de la cybersécurité aux entreprises et aux organisations du secteur public.

Directa Plus PLC - Fabricant de produits à base de graphène basé à Londres - Lance un projet pilote de traitement de l'eau à l'aide du Grafysorber avec sa filiale Setcar. Le Grafysorber est une solution à base de graphène pour le traitement des boues d'eau. La nouvelle solution de décontamination a fait l'objet d'une démonstration à l'échelle pilote auprès des autorités locales roumaines et des "acteurs clés" des secteurs du pétrole, du gaz et de l'acier sur le site de Setcar à Braila, ce qui a permis d'obtenir une eau traitée contenant moins de 5 parties par million d'hydrocarbures pétroliers totaux. L'objectif est d'atteindre un débit continu d'environ 50 mètres cubes par heure avec des concentrations allant jusqu'à 300 parties par million d'hydrocarbures. Giulio Cesareo, fondateur et directeur général de Directa Plus, déclare : "La collaboration avec Setcar pour tester un nouveau concept de traitement de l'eau de production à l'aide du Grafysorber est une nouvelle étape passionnante pour Directa Plus, car elle peut nous ouvrir à de nouvelles opportunités de marché et s'inscrit dans notre stratégie environnementale qui vise à aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité plus facilement, à moindre coût et à un rythme plus rapide. Il s'agit également d'un reflet de notre investissement continu pour améliorer nos performances et élargir la gamme d'applications potentielles de notre technologie Grafysorber, afin de limiter le gaspillage de produits précieux, dans ce cas, l'eau."

