Directa Plus PLC - Fabricant londonien de produits a base de graphene - Choisi pour une "vaste operation de resurfacage" avant l'evenement du Jubile de l'annee prochaine a Rome. Directa Plus s'est vu confier le marche par la societe italienne de voirie Anas. L'operation de resurfacage couvre environ 15 kilometres de routes historiques.

Corre Energy BV - Societe de stockage d'energie renouvelable et d'hydrogene vert basee a Groningen, Pays-Bas - Leve 640 000 EUR par le biais d'un placement de 1,4 million d'actions aupres des actionnaires existants au prix de 0,46 EUR chacune. "Comme annonce precedemment, le placement est destine a compenser la dilution resultant de la souscription pour les actionnaires eligibles", ajoute Corre.

Thor Explorations Ltd - Societe d'exploration miniere axee sur l'Afrique de l'Ouest - declare un revenu de 33,3 millions USD au premier trimestre 2024, en baisse de 17% par rapport a 40,3 millions USD. Toutefois, le benefice avant impot passe de 3,0 millions USD a 12,4 millions USD. Le cout des ventes a diminue de moitie, passant de 28,8 millions USD a 14,8 millions USD.

Quadrise PLC - societe de technologie energetique et fournisseur du carburant a emulsion MSAR, qui reduit les couts energetiques et les emissions - signe un avenant au pacte de representation avec le consultant Younes Maamar. L'accord avec Maamar couvre "des services de representation de haut niveau pour Quadrise au Maroc" et aurait initialement prevu l'attribution de 13 millions de warrants, qui ont tous expire. "En vertu du nouvel avenant, la duree de l'accord a ete prolongee jusqu'au 30 juin 2025 et le consultant se verra attribuer jusqu'a un total de 15,6 millions de bons de souscription d'actions ordinaires nouvelles de la societe, sous reserve de l'atteinte de certaines etapes cles", explique Quadrise. Une premiere tranche de 3,6 millions de bons de souscription a ete attribuee au consultant apres que Quadrise a signe un accord-cadre commercial avec le mineur de phosphate marocain OCP SA. L'entreprise ajoute : "Une deuxieme tranche de 12 millions de warrants a ete attribuee au consultant : "Une deuxieme tranche de 12 millions de warrants sera attribuee apres l'obtention d'une source d'approvisionnement de la raffinerie pour des quantites commerciales de MSAR et la signature d'un accord commercial d'approvisionnement en carburant MSAR avec OCP, au plus tard le 31 decembre 2024."

Bluebird Merchant Ventures Ltd - societe de developpement aurifere principalement axee sur la Coree du Sud - recoit un avis d'une division du ministere sud-coreen du commerce, de l'industrie et de l'energie selon lequel les engagements de depenses lies au permis de Gubong ont ete "remplis et acceptes". Bluebird ajoute : En vertu de la loi, la societe dispose maintenant d'une periode supplementaire de trois ans pour atteindre l'exploitation commerciale ou faire un autre "investissement admissible". En outre, le droit d'exploitation miniere peut etre prolonge pour une periode supplementaire de 20 ans, a condition que l'exploitation commerciale ait commence ou que le prochain investissement qualifie approprie ait ete realise".

Vaalco Energy Inc - Explorateur d'hydrocarbures axe sur le Canada et l'Afrique - declare avoir fore quatre longs puits lateraux au Canada et fait etat de "taux de production initiaux eleves" d'environ 500 barils de petrole par jour pour trois des quatre semaines. La production de l'autre puits est d'environ 350 barils par jour.

Cora Gold Ltd - Developpeur d'or centre sur l'Afrique de l'Ouest - declare que le forage du permis d'or Madina Foulbe, situe dans le cadre de son projet Kenieba au Senegal, est termine. "Tous les echantillons sont arrives au laboratoire pour etre testes et les resultats sont attendus pour le troisieme trimestre 2024", ajoute la societe.

Galileo Resources PLC - Societe miniere axee sur la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana et l'Afrique du Sud - annonce l'attribution d'une licence d'exploitation miniere a petite echelle pour le projet de cuivre Luansobe en Zambie a Statunga Investments Ltd. Galileo detient 75 % de l'actif. Colin Bell, president-directeur general, declare : "Nous sommes heureux d'avoir recu la licence d'exploitation miniere pour Luansobe dans la zone de la fosse a ciel ouvert proposee. Comme nous l'avons indique precedemment, notre intention est de planifier le developpement de la mine a ciel ouvert et des ressources souterraines accessibles separement d'un programme de forage plus profond visant a etudier l'etendue du gisement en profondeur. Nous pensons qu'il existe un potentiel pour definir une ressource beaucoup plus importante dans les limites de notre licence".

Golden Metal Resources PLC - societe d'exploration des metaux axee sur le Nevada, qui detient a 100 % le projet Pilot Mountain, situe dans la prolifique ceinture minerale de Walker Lake au Nevada (Etats-Unis) - engage un consortium compose de Bara Consulting Ltd, Snowden Mining Industry Consultants Ptd Ltd et Bomenco Minerals Engineering Corp "pour evaluer l'information technique existante". Golden Metal souhaite obtenir un calendrier et un budget estimatif pour une etude de faisabilite preliminaire sur le gisement de schelite du desert dans le cadre du projet Pilot Mountain. L'entreprise ajoute : "Le consortium fournira une liste selective d'emplacements de forage qui se rapportent specifiquement a l'amelioration des ressources ainsi qu'a des etudes d'ingenierie geotechnique. Plusieurs des sondages proposes seront realises dans le cadre de la campagne de forage au diamant en cours et conduiront directement a l'etude d'impact sur l'environnement (PFS) prevue." Separement, la societe a indique qu'elle avait "jalonne 44 claims miniers supplementaires" afin d'accroitre la superficie de son projet Garfield d'environ 3,7 kilometres carres. "Il est important de noter que le jalonnement de claims assure la couverture d'un ensemble dense de points de donnees historiques sur le cuivre (ainsi que sur l'or, l'argent et l'uranium), y compris d'anciens puits de mine, fosses et galeries, dont beaucoup ont ete inspectes lors de ma visite sur le terrain au Nevada la semaine derniere", declare Oliver Friesen, PDG de l'entreprise. "Voir la taille et l'echelle de la mineralisation de cuivre evidente a la surface dans le terrain nouvellement jalonne et, plus important encore, dans l'ensemble de l'empreinte de Garfield, a ete tres excitant."

Boussard & Gavaudan Holding Ltd - Societe d'investissement a capital fixe basee a Guernesey - Les actifs sous gestion a la fin du mois de mars s'elevent a 342 millions d'euros, sans changement par rapport a la fin de l'annee. La valeur nette d'inventaire par action est egalement inchangee en euros, a 27,55 euros, mais en livres sterling, elle passe de 24,57 livres sterling a 24,65 livres sterling a la fin du premier trimestre.

Mortgage Advice Bureau Holdings PLC - Courtier en hypotheques base a Derby, Angleterre - Exercice de l'option d'acquisition des 20 % restants de First Mortgage pour un montant de 9,4 millions de livres sterling. Il a acquis 80% de l'actif en juillet 2019. Il note que 25% de la contrepartie a ete payee en especes et 75% par l'emission de 804 754 nouvelles actions. Ben Thompson, directeur general adjoint de MAB, declare : "L'acquisition d'une participation de 80% dans First Mortgage en 2019 etait strategiquement importante pour MAB a l'epoque, nous permettant d'accroitre notre expertise dans des specialites de marche specifiques telles que les nouvelles constructions, et d'accelerer notre part de marche globale en tant que groupe. Malgre les differents defis que nous avons du relever ensemble au cours des cinq dernieres annees, l'entreprise a connu une croissance substantielle en termes de taille et de rentabilite et est devenue encore plus importante pour MAB."

