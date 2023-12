(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Trafalgar Property Group PLC - promoteur immobilier résidentiel axé sur le sud-est de l'Angleterre - Ne déclare aucun revenu pour le premier semestre de l'exercice 2024 clos le 30 septembre, contre 17 798 GBP l'année précédente. La perte avant impôts est ramenée à 214 270 GBP, contre 444 137 GBP précédemment. Le président Paul Treadway déclare : "Le secteur de la construction en général continue d'être difficile et il devient de plus en plus difficile de trouver des sites de développement appropriés au bon prix. La persistance d'une inflation et de taux d'intérêt élevés a également un impact sur les conditions générales du marché de l'immobilier". Au cours de l'exercice clos le 31 mars, les recettes sont tombées à 18 183 GBP, contre 64 839 GBP. La perte avant impôts s'élève à 843 626 GBP, contre 486 336 GBP auparavant.

----------

Redx Pharma PLC - Société de biotechnologie en phase clinique basée à Macclesfield, en Angleterre - annonce une baisse des recettes à 4,2 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 30 septembre, contre 18,7 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôts s'est creusée à 32,8 millions de livres sterling, contre 17,8 millions de livres sterling l'année précédente. Lisa Anson, directrice générale, déclare : "Nous sommes heureux d'annoncer des progrès significatifs dans notre portefeuille d'actifs cliniques et précliniques. Le démarrage de l'essai clinique de phase 2a sur la FPI pour notre produit phare, le zelasudil, anciennement RXC007, souligne notre engagement à faire progresser notre portefeuille d'inhibiteurs de ROCK différenciés. Au cours de l'année, nous avons présenté des données précliniques convaincantes qui démontrent le potentiel du zelasudil dans plusieurs autres indications fibrotiques que nous avons l'intention d'étudier plus avant à l'avenir."

----------

Braveheart Investment Group PLC - Société d'investissement basée à Dodworth, Angleterre - déclare que la société Paraytec Ltd, détenue à 100%, confirme que son instrument CX300 peut détecter et discriminer les bactéries gram-positives et gram-négatives dans les échantillons de sang humain en 90 minutes. Carl Smythe, professeur à l'université de Sheffield, déclare : "Le test de Paraytec s'est avéré très efficace pour distinguer les bactéries gram-positives des bactéries gram-négatives. Il faut actuellement environ 90 minutes pour obtenir le résultat du test à partir d'un échantillon et il n'est pas nécessaire d'effectuer une culture sanguine, ce qui prend beaucoup de temps. Il s'agit d'une avancée significative et un instrument de point de service utilisant cette technologie pourrait fournir aux cliniciens diagnostiqueurs une indication rapide du type d'antibiotique à prescrire, ainsi que de la localisation probable de l'infection et de son degré de virulence".

----------

Allergy Therapeutics PLC - Société de biotechnologie basée dans le Sussex - Déclare avoir besoin de plus de temps pour achever son audit pour l'exercice clos le 30 juin, en raison de la disponibilité limitée des ressources au sein de son équipe de mission d'audit. Elle déclare qu'elle ne respectera pas le délai de publication fixé au 31 décembre, ce qui signifie que ses actions seront suspendues le 2 janvier. Elle indique que son audit final est attendu pour la fin du mois de janvier.

----------

Directa Plus PLC - fabricant de produits en graphène basé à Londres - déclare avoir élargi sa collaboration avec CIA Miguel Caballero, un fabricant de gilets pare-balles et d'équipements de protection individuelle. L'accord élargi prévoit la fourniture d'une couche intermédiaire thermique qui remplacera sa technologie actuelle de matériau à changement de phase. Il ajoute qu'il fournira également des EPI pour motos afin d'améliorer la sécurité et le confort des motocyclistes. Giulio Cesareo, directeur général, déclare : "Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Miguel Caballero, leader dans le secteur des vêtements de protection, et de participer à leur démarche visant à créer des solutions de protection plus sûres et plus avancées pour les personnes exerçant des professions à haut risque. Cette expansion de la collaboration reflète notre engagement à promouvoir l'innovation et la durabilité dans l'industrie textile et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec CIA Miguel Caballero pour fournir des solutions encore plus innovantes à leurs clients."

----------

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

