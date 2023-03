Directa SIM : bénéfice net record en 2022 ; augmentation du dividende

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Directa SIM Spa a approuvé mardi les états financiers de 2022, qui " marquent le meilleur résultat jamais obtenu " avec un bénéfice net consolidé supérieur à 5,6 millions d'euros - bénéficiant d'un crédit d'impôt de 500 000 euros lié aux coûts encourus en 2021 pour le projet IPO - contre 5,2 millions d'euros en 2021.

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,16 EUR par action, en hausse de 6,6 % par rapport à 2021.

Les commissions nettes se sont élevées à un peu plus de 14 millions d'EUR, soit un niveau stable par rapport à l'année précédente.

Les revenus nets d'intérêts se sont élevés à 9,6 millions d'EUR, en hausse de 6,6 % par rapport à 2021, où ils s'élevaient à 9,0 millions d'EUR.

Les fonds propres de la société ont augmenté de 12 % par rapport à 2021 pour atteindre 29,9 millions d'EUR, ce qui a permis de consolider la position des fonds propres de la société, malgré le dividende de 2,5 millions d'EUR versé au cours de l'année 2022.

Le nombre de comptes existants, qui a plus que doublé au cours des trois dernières années, a atteint 61 348 à la fin de l'année, dont 7 849 sont des clients " indirects " qui ont un compte auprès de l'une des plus de 150 banques affiliées à la société, et la valeur totale des actifs sous administration est proche de 3,5 milliards d'EUR.

En ce qui concerne les ratios, la valeur CET1 sur une base individuelle passe de 686 % à la fin de 2021 à 573 % à la fin de 2022, en baisse mais toujours plus de 10 fois supérieure au seuil minimum défini par la Banque d'Italie, qui est de 56 %, comme l'a précisé la société dans une note.

En ce qui concerne l'avenir, "il n'y a aucune preuve pour le moment qui suggère que la société pourrait ne pas faire de bénéfices dans l'exercice en cours", dit-elle. En effet, au cours des premiers mois de 2023, "la trajectoire de croissance qui caractérise l'entreprise depuis trois ans s'est poursuivie à un rythme soutenu".

L'objectif pour toute l'année 2023 est de continuer à s'améliorer, en renforçant le positionnement actuel et en consolidant notre rôle qui nous voit, depuis plus de vingt ans, comme un point de référence sur la scène italienne pour les clients "autonomes" qui s'occupent de leur épargne en première personne ; en outre, dans un proche avenir, nous comptons compléter la nouvelle ligne d'affaires "privée", destinée aux clients dits "gérés", qui confient à des conseillers qualifiés les décisions d'investissement relatives à leur patrimoine", a commenté Massimo Segre, président de Directa.

L'action Directa SIM se négocie dans le vert de 3,5 % à 4,15 euros par action.

