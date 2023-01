Directa SIM clôture l'année 2022 avec de forts chiffres de croissance 10/01/2023 | 11:06 Envoyer par e-mail :

(Alliance News) - Directa SIM Spa a annoncé qu'à la fin de l'année, le nombre de comptes ouverts a dépassé les 61 000, atteignant un total de 61 348, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à l'année dernière et plus du double du nombre au 1er janvier 2020, où il y avait un total d'environ 29 600. Parmi eux, 7 849 - soit une augmentation de 21% en trois ans - sont désormais des comptes ouverts dans l'une des plus de 150 banques qui ont conclu un accord avec Directa pour offrir les services de trading en ligne de la SIM. Le total des avoirs de la clientèle, représenté par la somme des liquidités et des instruments financiers, a atteint une valeur record d'environ 3,5 milliards d'euros, soit une augmentation de près de 500 millions d'euros par rapport à l'année précédente, "malgré le fait que l'année 2022 ait été caractérisée par une chute généralisée des principaux marchés boursiers, ce qui a entraîné une contraction de la valeur des instruments financiers", peut-on lire dans la note publiée. Le nombre total d'ordres exécutés est encore en hausse par rapport à 2021, le nombre de transactions s'élevant à environ 4,2 millions - en hausse de 3 % en un an - dont plus de la moitié sur les marchés nationaux de Borsa Italiana, où un total de 2,28 millions de transactions ont été exécutées, en hausse d'un peu plus de 2 % par rapport à 2021. Le titre s'est négocié dans le vert mardi, en hausse de 1,0 % à 3,71 euros par action. Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News Commentaires et questions à redaction@alliancenews.com Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.

