DIRUI INDUSTRIAL CO.,LTD est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente d'équipements de tests médicaux et de papier test et de réactifs. Les principaux produits de la société comprennent des séries d'analyses d'urine, des séries d'analyses de la composition urinaire, des séries d'analyses biochimiques et des séries d'analyses des cellules sanguines. Les produits de la société sont utilisés pour les examens physiques de routine et le diagnostic des maladies. La société distribue ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger.