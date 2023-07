DISCO CORPORATION est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de dispositifs de fabrication de semi-conducteurs et d'outils de traitement de précision, ainsi que l'activité de maintenance et de services connexes. La société fournit des scies à découper, des scies laser, des meuleuses, des polisseuses, des raboteuses et d'autres équipements de traitement de précision, ainsi que des lames à découper, des meules, des meules de polissage à sec, des meules pour le meulage et la découpe et d'autres outils de traitement de précision.