Discover Financial Services est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de crédit. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 3 pôles : - vente de cartes de paiement ; - prestations de services de paiement électronique ; - prestations de services financiers : crédit à la consommation, prêts étudiants, etc.

Secteur Banques