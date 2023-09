Discover Financial Services a annoncé que Kathy ?Moe ? Lonowski a été nommée aux conseils d?administration de Discover Financial Services et de sa filiale, Discover Bank, avec effet immédiat. Elle fera partie du comité de surveillance des risques des conseils d'administration de Discover Financial Services et de sa filiale Discover Bank.

Elle fera partie du comité de surveillance des risques des conseils d'administration. Moe a 38 ans d'expérience en matière de réglementation bancaire, notamment dans la surveillance prudentielle de certaines des plus grandes institutions financières des États-Unis. Elle a récemment pris sa retraite en tant que directrice régionale de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), région de San Francisco, fonction qu'elle occupait depuis 2016. En tant que directrice de la région de San Francisco, la plus importante de la FDIC en termes de produit intérieur brut, Mme Moe a évalué les activités de 350 institutions financières assurées et a dirigé les divisions de gestion des risques et de protection des consommateurs couvrant 11 États de l'Ouest.

Elle a également soutenu la gestion des questions techniques liées à l'examen et au risque juridique et a évalué les solutions relatives aux mesures d'application potentielles et aux pénalités civiles. Avant d'occuper le poste de directrice régionale de la région de San Francisco, Mme Moe a été directrice régionale adjointe de la FDIC, chargée de la supervision de la gestion des risques, et superviseur de terrain, chargé de la supervision de la gestion des risques.