En prévision du lancement du Big Game, le dimanche 11 février, Discover dévoilera une nouvelle publicité de la campagne de la marque « spécialement pour tout le monde » mettant en vedette l’actrice primée Jennifer Coolidge. Dans la publicité, intitulée « Robots », Coolidge se retrouve dans une situation bien connue, appelant le service client et s’attendant à n’interagir qu’avec un robot.

« Robots » utilise les performances comiques de Coolidge pour mettre en évidence ce qui peut être une attente irritante des consommateurs lorsqu’ils appellent le service client. Selon un récent sondage Discover et Dynata, 95 % des Américains préfèrent avoir affaire à un véritable agent du service client au lieu d’un bot.

« Le fait que le sujet de cette publicité soit la bête noire de ma vie pourrait être une heureuse coïncidence », a déclaré Jennifer Coolidge. « Je ne me souviens pas d'avoir parlé à quiconque chez Discover de mes luttes quotidiennes avec la technologie – la journée commence avec mon téléphone et l'achat de choses en ligne ; billets d'avion, vêtements, et tout ce dont j'ai rapidement besoin. Quand j'ai besoin d'une aide express du service client pour quelque chose, j'atteins un certain point en travaillant avec un robot et puis je me retrouve pris dans ce labyrinthe sans pouvoir m'en sortir. Et puis on me renvoie au début, ce qui me rend folle. C'est généralement quelque chose qu'un être humain pourrait régler en deux secondes. »

« Il est de plus en plus difficile de trouver un excellent service client, mais les clients de Discover peuvent parler à une personne vivant aux États-Unis, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Jennifer Murillo, directeur du marketing de Discover. « Jennifer Coolidge apporte son génie comique à notre dernière publicité, cette fois pour donner vie à une expérience rafraîchissante que nous créons chaque jour pour nos clients. »

« Nous avons pu exploiter une vérité humaine, à savoir qu'une écrasante majorité de personnes souhaitent être reconnues et appréciées, ce qui implique de parler à de vraies personnes lorsqu'elles tentent de joindre le service client », a déclaré Kirsten Rutherford, directrice exécutive de la création chez TBWAChiatDay LA. « Jennifer Coolidge a donné vie à cette vérité d’une manière que seule son expérience comique aurait pu le faire. La plateforme de la marque « spécialement pour tout le monde » est axée sur la façon dont les produits et services Discover permettent de s’assurer que tous les clients se sentent valorisés et remettent en question l’ancienne notion selon laquelle les meilleures expériences sont réservées à quelques privilégiés. »

Discover dispose d'agents du service clientèle en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils peuvent vous assister dans l'activité de votre compte, les avantages, et plus encore. Veuillez noter que certains services peuvent nécessiter l'assistance de spécialistes qui ne sont pas toujours disponibles. Pour en savoir plus sur l'engagement de Discover en matière de service à la clientèle, visitez le site www.discover.com ou composez le 1-800-DISCOVER.

Méthodologie de l'enquête

L'enquête Discover auprès de 1 055 personnes à travers les États-Unis a été menée en ligne du 12 janvier 2024 au 14 janvier 2024 par Dynata. Les sondés étaient représentatifs au niveau national en termes de sexe, d'âge, de race et d'origine ethnique en utilisant les données du recensement de 2020. Les femmes représentaient 52 % tandis que les hommes représentaient 48 % des sondés et couvraient une grande variété de revenus. Tous les sondés étaient âgés de 18 ans ou plus. La marge d'erreur pour l'enquête était de +/-3 %.

À propos de Discover

Discover Financial Services (NYSE : DFS) est une société de services bancaires et de paiement numériques avec l’une des marques les plus reconnues dans les services financiers américains. Depuis sa création en 1986, la société est devenue l’un des plus grands émetteurs de cartes aux États-Unis. La société émet la carte Discover®, le pionnier américain des récompenses en espèces, et propose des prêts étudiants privés, des prêts personnels, des prêts immobiliers, des comptes chèques et d’épargne et des certificats de dépôt par le biais de son activité bancaire. Elle exploite le réseau mondial Discover® composé de Discover Network, avec des millions de commerçants et de points d’accès aux espèces ; PULSE®, l’un des principaux réseaux de guichets automatiques/de débit du pays ; et Diners Club International®, un réseau mondial de paiement accepté dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.discover.com/company.

Discover Bank, Membre de la FDIC

