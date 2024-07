Discover Financial Services a annoncé mercredi une hausse de 70 % de son bénéfice au deuxième trimestre, l'environnement de taux élevés ayant permis à l'émetteur de crédit américain d'augmenter ses revenus d'intérêts.

Les prêteurs axés sur les cartes de crédit ont surpassé l'ensemble du secteur cette année, grâce à l'augmentation des revenus d'intérêts. Les sociétés comme Discover sont protégées de la volatilité du marché des prêts hypothécaires, car les clients paient des intérêts plus élevés sur leurs cartes de crédit.

Discover, dont le siège se trouve à Riverwoods, dans l'Illinois, a enregistré des revenus d'intérêts nets de 3,52 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit près de 11 % de plus qu'au même trimestre de l'année précédente.

La provision pour pertes sur créances de Discover est tombée à 739 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, contre environ 1,31 milliard de dollars au cours de la même période de l'année précédente.

Le bénéfice net de Discover a bondi à 1,52 milliard de dollars, soit 6,06 dollars par action, contre 895 millions de dollars, soit 3,54 dollars par action.

Plus tôt dans la journée, Discover a déclaré qu'elle vendrait un portefeuille de prêts étudiants aux géants du rachat Carlyle et KKR pour un montant pouvant atteindre 10,8 milliards de dollars.

Par ailleurs, Capital One a déclaré mercredi qu'elle s'engagerait à consacrer 265 milliards de dollars sur cinq ans à des activités de prêt, de philanthropie et d'investissement si son rachat de Discover se concrétisait.

L'acquisition de Discover, pour un montant de 35 milliards de dollars, donnera naissance au plus grand émetteur américain de cartes de crédit en termes de solde et à la sixième banque en termes d'actifs. Elle permettra également à Capital One de contrôler le réseau de paiement par carte de Discover, ce qui en fera le quatrième opérateur de réseau de paiement après Visa, Mastercard et American Express. (Reportage de Jaiveer Singh Shekhawat à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)