Les actions de Discover Financial Services ont chuté de plus de 13 % dans les échanges après les heures de bureau, mercredi, après que son bénéfice trimestriel ait été inférieur aux attentes et qu'elle ait annoncé une pause dans le rachat d'actions, alors qu'elle enquête sur une classification incorrecte des comptes de cartes de crédit depuis la mi-2007 environ.

Discover, un fournisseur américain de services bancaires et de paiement numériques, s'est échangé pour la dernière fois à 105,63 $ après avoir clôturé la session régulière en hausse de 15 cents à 121,85 $.

La société a déclaré qu'elle avait décidé de suspendre les rachats d'actions au cours de son examen interne. Elle a déclaré qu'à partir de la mi-2007, elle avait classé de manière incorrecte certains comptes de cartes de crédit dans les catégories de prix les plus élevées pour les commerçants et les acquéreurs de cartes de crédit.

Elle a toutefois précisé que l'impact sur les revenus de la classification incorrecte des produits de cartes n'était pas significatif pour les états financiers consolidés.

Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 3,54 $, alors que Wall Street attendait 3,67 $, selon les données recueillies par Refinitiv.

Elle a déclaré des revenus, nets de charges d'intérêts, de 3,88 milliards de dollars, contre 3,2 milliards de dollars au cours du trimestre précédent.

Au 30 juin, Discover a déclaré que ses états financiers reflétaient un passif de 365 millions de dollars dans les charges à payer et autres passifs pour rembourser les commerçants et les acquéreurs de commerçants à la suite de la classification erronée des produits de cartes.

La société a déclaré qu'étant donné les différences dans les accords individuels des commerçants et la disponibilité des données historiques, "il est difficile de déterminer le montant final des remboursements potentiels à l'heure actuelle". (Reportage de Sinéad Carew ; Rédaction de Josie Kao)