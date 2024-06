Des expériences de paiement améliorées sont vitales pour les commerçants, 94 % considérant les paiements comme une priorité stratégique

Discover Global Network®, un réseau de paiements de premier plan mondial, a publié la première partie de l’édition 2024 de Payment State of the Union (PSOU), l’une des études les plus complètes du genre dans l’industrie, fournissant des perspectives globales de commerçants et de consommateurs. L’étude de recherche, commandée par Discover Global Network avec l’unité 451 Research de S&P Global Market Intelligence, dévoile des informations clés sur les tendances en matière de paiement chez les commerçants en réponse aux priorités de paiement des clients, aux frustrations des commerçants et aux progrès en matière de paiements numériques. A Money 20/20 Europe, Discover Global Network partagera un premier aperçu des résultats de PSOU, mettant en évidence les tendances émergentes dans l’industrie venant de commerçants et de consommateurs dans le monde entier.

Voici les principales conclusions tirées des personnes interrogées dans cette nouvelle étude :

La diversification des paiements peut être source de différenciation concurrentielle pour les commerçants Les commerçants voient de la valeur dans une expérience de paiement fluide : Près de deux commerçants sur trois (61 %) affirment que les paiements sont un domaine d'intérêt hautement stratégique qui peut être source d’importante différenciation concurrentielle. Les commerçants voient un choix d’options de paiements numériques comme un facteur déterminant : Plus de la moitié des commerçants (53 %) ont déclaré qu’offrir un éventail d’options de paiements numériques constituait la meilleure stratégie pour générer des conversions, soulignant la nécessité d’une intégration d’options de paiement diversifiées pour une expérience personnalisée des paiements. Les consommateurs sont d’accord avec les commerçants : la possibilité de payer en utilisant un mode de paiement préféré est le facteur le plus important (63 % sont tout à fait d'accord) incitant les consommateurs à finaliser un achat. Les commerçants réalisent que des améliorations sont possibles : Moins d’un commerçant sur quatre (23 %) pense offrir à ses clients des expériences numériques très attrayantes.



« Nous observons une tendance persistante de commerçants qui voient les paiements comme un vecteur d’améliorations du chiffre d'affaires et du résultat, en plus d’améliorations de l'expérience client », a déclaré Rajiv Gupta, vice-président pour les marchés internationaux (EMEA) chez Discover Global Network.« Les options ne se limitent plus à choisir entre les espèces et la carte bancaire. Nos solutions de paiement peuvent aider les commerçants à offrir diverses options, les consommateurs pouvant ainsi utiliser leur mode de paiement préféré. »

« Clic et magasin » : Les options omnicanales sont un enjeu prioritaire pour les consommateurs et une opportunité pour les commerçants Les expériences de paiement en magasin ne doivent pas être négligées : Alors que la plupart des consommateurs dans le monde (57 %) prévoient de dépenser l’essentiel de leur revenu discrétionnaire en ligne cette année, les achats en magasin connaissent une reprise, passant de 39 % en 2023 à 43 % en 2024. Les consommateurs aussi bien en Amérique du Nord que dans la région EMEA stimulent les dépenses en magasin. Plus de la moitié (55 %) des consommateurs en Amérique du Nord et près de la moitié (48 %) des consommateurs dans la région EMEA prévoient de dépenser l’essentiel de leur revenu discrétionnaire en magasin. Les consommateurs sont frustrés de l’expérience omnicanal actuelle : Au cours des six derniers mois, le manque d’options omnicanales a été la principale frustration vécue par les consommateurs après avoir effectué un paiement à une entreprise. Les commerçants reconnaissent qu’il y a beaucoup à faire, 86 % convenant que leur expérience de paiement omnicanal doit être améliorée.



Les expériences Tap to Pay sur mobile et de Caisse intégrée sont un élément clé de la future expérience en magasin Les commerçants voient l’option Tap to Pay sur mobile (92 %) comme le deuxième facteur générateur de valeur pour leurs entreprises au cours des trois prochaines années. Les avantages de l’option Tap to Pay sur mobile suscitent l'intérêt des commerçants : La possibilité d’accepter des paiements pratiquement n'importe où (61 %) et d’offrir une expérience des ventes plus personnalisée (56 %) sont les deux principaux cas d’utilisation suscitant l'intérêt des commerçants pour la technologie. Les consommateurs apprécient la facilité du Tap to Pay sur mobile : Près de trois consommateurs sur quatre (73 %) sont à l’aise pour effectuer des paiements en personne en approchant leur carte ou téléphone d’un dispositif mobile d’un commerçant. Les commerçants privilégient les expériences de paiement uniques : Par ailleurs, pour convertir davantage d’acheteurs en magasin, les commerçants privilégient certains moyens pour offrir une expérience intégrée de paiement par application combinant le paiement, des offres et récompenses (43 %), promouvoir les options de paiement sans contact (39 %) et offrir davantage d’options de mensualités/financement (39 %).



« Étant donné que davantage de consommateurs reviennent aux achats en magasin, les commerçants ont la possibilité d’élargir leurs options de paiement afin de garantir qu’elles reflètent les préférences changeantes des consommateurs », a déclaré M. Gupta.« Qu’il s’agisse d’options Tap to Pay sur mobile ou de paiement sans contact, Discover Global Network offre les outils et ressources de paiement dont ont besoin les commerçants pour contribuer à convertir les ventes client. »

Money 20/20 Europe

Rajiv Gupta de Discover et Jordan McKee de 451 Research organiseront une présentation approfondie sur la scène principale pour mettre en exergue les conclusions du Payment State of the Union et ce qu’il révèle au sujet du domaine des paiements et des besoins des commerçants/consommateurs.

Date : Mardi 4 juin à 10h30, heure locale

Mardi 4 juin à 10h30, heure locale Lieu : The Singularity Stage, RAI

The Singularity Stage, RAI Objet : Améliorer l’expérience des paiements : équilibrer les besoins des commerçants et des consommateurs

« L’étude de cette année a révélé la valeur des paiements, aussi bien pour les commerçants que pour les consommateurs. Les commerçants reconnaissent à quel point des options de paiement diversifiées peuvent conduire à davantage de conversions, tandis que les consommateurs privilégient des méthodes de paiement adaptées à leurs besoins et exigences individuels », a déclaré Jordan McKee, directeur de recherche de la pratique Technologie financière chez 451 Research, une entité faisant partie de S&P Global Market Intelligence.« Dans cette perspective, un facteur de réussite essentiel pour les commerçants est l’alignement avec les partenaires de paiements qui comprennent les nuances du paysage mondial et peuvent les connecter aux méthodes de paiement que leurs clients comptent utiliser. » 1

Un sondage mondial de 5 030 consommateurs et 2 258 commerçants a été commandé par Discover Global Network et effectué au cours du premier trimestre 2024 par 451 Research, qui fait partie de S&P Global Market Intelligence, un cabinet d’études indépendant. Parmi les marchés sondés figurent le Brésil, le Canada, la Chine continentale/Hong Kong, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, le Mexique, Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis.

À propos de Discover

Discover Financial Services (NYSE : DFS) est une société de services bancaires et de paiements numériques avec l’une des marques les plus reconnues dans les services financiers américains. Depuis sa création en 1986, la société est devenue l’un des plus grands émetteurs de cartes aux Etats-Unis. La société émet la carte Discover®, le pionnier américain des récompenses en espèces, et propose des prêts étudiants privés, des prêts personnels, des prêts immobiliers, des comptes chèques et d’épargne et des certificats de dépôt par le biais de son activité bancaire. Elle exploite le Discover Global Network® composé de : Discover Network, qui compte des millions de commerçants et de points d’accès aux espèces ; PULSE®, l’un des principaux réseaux de DAB/débit du pays ; et Diners Club International®, un réseau mondial de paiements accepté dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.discover.com/company .

