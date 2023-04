DiscoverIE annonce un bénéfice sous-jacent annuel supérieur aux attentes

(Alliance News) - DiscoverIE Group PLC a déclaré mercredi que la dynamique commerciale positive au cours du dernier trimestre de son exercice financier signifiait que les bénéfices sous-jacents de l'année entière seraient supérieurs aux attentes.

Le fabricant d'électronique personnalisée a déclaré que les ventes du quatrième trimestre, clos le 31 mars, ont été fortes malgré une comparaison annuelle difficile, faisant état d'une croissance de 8 % en glissement annuel. En conséquence, discoverIE a déclaré que les ventes pour l'ensemble de l'année étaient supérieures de 16 % à celles de l'exercice précédent.

L'entreprise a également indiqué que son carnet de commandes continuait à être plus important que prévu et conforme à celui de l'année dernière. Elle a expliqué que le carnet de commandes se normalisait moins que prévu en raison d'une prise de commandes plus importante au dernier trimestre, qui a été de 16 % supérieure à celle du troisième trimestre, et en ligne avec le chiffre d'affaires.

discoverIE a déclaré que le carnet de commandes solide lui donne une bonne visibilité de la demande à l'horizon de l'exercice 2024.

Les marges brutes restent "robustes", a déclaré discoverIE. Les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs signalés l'année dernière, qui ont eu un impact sur deux de ses 21 activités, sont maintenant en grande partie résolus, avec une disponibilité aux niveaux requis et des délais d'exécution revenus à des niveaux proches de la normale.

"Grâce à une stratégie claire axée sur des marchés de croissance à long terme, de haute qualité, structurels et durables en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, à une clientèle diversifiée, à un carnet de commandes bien rempli et à un pipeline d'opportunités d'acquisition, le groupe est bien placé pour continuer à progresser", a déclaré M. DiscoverIE.

Les actions de la société basée à Guildford, en Angleterre, étaient en hausse de 1,0 % à 766,28 pence mercredi matin à Londres.

