discoverIE Group plc est un groupe international d'entreprises qui conçoivent et fabriquent des composants électroniques personnalisés pour des applications industrielles. La société fournit des composants spécifiques aux applications aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) au niveau international par le biais de ses deux divisions, Magnetics & Controls, et Sensing & Connectivity. La division Magnetics & Controls conçoit, fabrique et fournit des composants magnétiques et de puissance hautement différenciés, ainsi que des commandes informatiques et d'interface intégrées, pour des applications industrielles. La division comprend un pôle et six autres entreprises opérant dans 17 pays. La division Sensing & Connectivity conçoit, fabrique et fournit des composants de détection et de connectivité hautement différenciés pour des applications industrielles. Elle comprend trois clusters et quatre autres entreprises opérant dans neuf pays. Ses produits comprennent des composants pour diverses applications industrielles, telles que les transports, les énergies renouvelables et autres.

Secteur Equipements et pièces électroniques