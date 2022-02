Discovery annonce que Licht succédera à Zucker à la tête de CNN Global.

Chris Licht, qui a participé à la création de l'émission "Morning Joe" sur MSNBC et a donné à l'émission "CBS This Morning" une orientation plus nouvelle, prendra ses fonctions au sein d'une organisation d'information qui est dans la tourmente depuis le départ brutal de son dirigeant de longue date, Jeff Zucker, qui a démissionné début février.

"Je connais et admire Chris depuis plus de 15 ans et je suis convaincu qu'il est la meilleure personne pour diriger CNN Global dans le cadre de Warner Bros Discovery", a déclaré David Zaslav, PDG de Discovery, qui dirigera la nouvelle Warner Bros Discovery, dans un communiqué.

Selon une source, le propriétaire actuel de CNN, AT&T, s'apprête à se séparer de l'agence de presse en même temps que du reste de WarnerMedia dans le cadre d'une acquisition de 43 milliards de dollars qui pourrait être finalisée dès avril.

M. Licht est actuellement le producteur exécutif du "Late Show with Stephen Colbert", qui a reçu un Emmy Award en 2021 pour son émission spéciale "Stephen Colbert's Election Night 2020 : Democracy's Last Stand".

L'unité CBS de Paramount Global a promu Licht au poste de vice-président exécutif de la programmation spéciale en 2016, où il a été consulté sur diverses formes de contenu à travers le réseau.

Discovery s'attend à ce que Licht commence à CNN au début du mois de mai et qu'il relève directement de Zaslav.

"Je pense qu'il marche dans un nid de frelons de talents", a déclaré un cadre de longue date des nouvelles, qui a parlé sous couvert d'anonymat. "Je pense que ce sera ingrat. Mais il a prouvé, au fil des ans, qu'il était capable de gérer les talents".

M. Licht a publié une déclaration saluant l'héritage de CNN et ajoutant : "Je suis honoré d'avoir cette opportunité, surtout à un moment aussi important pour notre pays et pour le monde".

Sous la direction de Licht, "CBS This Morning" est devenu le bulletin d'information matinal le plus réussi de la chaîne en deux décennies, remportant un Peabody Award, deux Emmy d'information et de documentaire et un Daytime Emmy. Cependant, il est resté à la traîne par rapport aux deux principales émissions d'information du matin, "Good Morning America" d'ABC et "Today" de NBC, qui ont investi davantage dans la programmation.

M. Licht a rejoint CBS News après avoir travaillé sur MSNBC, où il était le co-créateur et le producteur exécutif original de "Morning Joe".