Discovery : l'UE autorise l'acquisition de WarnerMedia

La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de WarnerMedia par Discovery, toutes deux américaines.



WarnerMedia est une entreprise mondiale de médias et de divertissement, active dans le développement, la production, l'octroi de licences et la distribution de longs métrages, de programmes télévisés, de jeux et d'autres contenus.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné qu'à l'issue de l'opération, l'entité issue de la concentration resterait confrontée à une concurrence suffisante de la part d'autres acteurs.



En outre, la Commission n'a constaté aucun problème de concurrence découlant des liens verticaux et congloméraux entre les activités des entreprises, puisque ces dernières n'auraient ni la capacité ni l'incitation à se livrer à des pratiques de verrouillage.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.