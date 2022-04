Le PDG sortant de WarnerMedia, M. Kilar, voit l'avenir d'Hollywood dans la blockchain.

Kilar a déclaré qu'il voyait de nouvelles opportunités à l'intersection de la narration et de la technologie, bien qu'il ait refusé de discuter de sa prochaine poursuite.

Ce cadre chevronné de la technologie a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite après avoir annoncé son départ de WarnerMedia, une unité d'AT&T Inc, avant sa fusion avec Discovery Inc, dans le cadre d'une opération qui devrait être conclue ce mois-ci.

La carrière de Kilar a chevauché Hollywood et la Silicon Valley, et il considère que la blockchain, les grands livres numériques qui gardent la trace des transactions sur les réseaux informatiques, va transformer le secteur du divertissement, en particulier parce que le processus d'acquisition d'objets de collection numériques uniques tels que les jetons non fongibles devient plus simple.

"Je pense que cela va être une vague potentielle qui va arriver à Hollywood, de la même manière que la vague du DVD est arrivée à Hollywood dans les années 90", a déclaré Kilar dans une interview à Reuters après avoir annoncé son départ au personnel mardi.

"Évidemment, cela a changé le destin économique de beaucoup de ces entreprises, WarnerMedia y compris."

La blockchain peut également ouvrir de nouvelles formes de financement, a déclaré Kilar.

GUERRE DE LA STREAMING

Kilar a une longue expérience pour pousser la technologie et le changement dans le divertissement.

L'ancien cadre d'Amazon.com a été recruté pour diriger Hulu, car il ne s'appuyait pas sur un ensemble d'hypothèses sur la façon dont la télévision devrait fonctionner, selon des cadres qui ont participé à la création de Hulu.

Dans les deux mois qui ont suivi le lancement de Hulu en mars 2008, le site, autrefois surnommé "ClownCo" par les critiques de la blogosphère, a connu une forte hausse de popularité.

Kilar a quitté Hulu en 2013, suite à des désaccords avec les propriétaires de la société, les anciens News Corp, NBCUniversal et la Walt Disney Co, qui avaient fait pression pour plus de publicité et la fin de la version gratuite du service.

Kilar a lancé son propre service de vidéo par abonnement pour le contenu des médias sociaux, Vessel, qui a ensuite été vendu en 2016 à Verizon, et quatre ans plus tard, il a rejoint WarnerMedia, juste au moment où la pandémie de COVID-19 se propageait.

Cette expérience l'a conduit à des changements qui menacent de remodeler Hollywood. Face à la fermeture des salles de cinéma et à la concurrence en ligne, Kilar a fait voler en éclats les "fenêtres" traditionnelles de sortie des films, qui ont toujours amené les films dans les foyers après de longues projections dans les salles.

Kilar a présenté de nouveaux films en première dans les cinémas et sur le service de streaming HBO Max le même jour, pendant la pandémie. L'expérience a commencé avec la première de "Wonder Woman 1984" le jour de Noël 2020, et s'est poursuivie jusqu'en 2021.

Cette initiative a permis de fournir un flux régulier de nouveaux divertissements au service à un moment où la pandémie a perturbé les calendriers de production dans toute l'industrie. Elle a également aidé le tout jeune HBO Max, et le réseau de télévision par câble HBO, à ajouter 73,8 millions d'abonnés.

"L'histoire a montré que les opérateurs historiques ont tendance à combattre les tendances qui remettent en cause les méthodes établies", à leur détriment, a écrit Kilar dans un billet de blog de 2011.