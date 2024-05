Discovery Lithium Inc. est une société d'exploration canadienne qui se consacre à l'avancement de projets de ressources minérales en Amérique du Nord. La société détient une participation de 100 % dans 1 675 titres miniers du lac Serindac et 2 113 titres miniers du lac Vaubert, situés dans la région sous-explorée du Nunavik, dans le nord du Québec. En outre, la société fait progresser son projet ESN pour l'exploration de l'or au Nevada et évalue le potentiel aurifère du projet Koster Dam dans le centre de la Colombie-Britannique par le biais d'une coentreprise avec Cariboo Rose Resources. La société possède également environ 303 titres miniers couvrant environ 16 404 hectares, identifiés comme les propriétés Route De Nord, Lac Belanger, Lac Ferland et Lac Roberston (les titres) situées dans les régions du nord et de l'est du Québec, y compris le prolifique district de lithium de la région de la Baie James.

Secteur Exploitations minières et métallurgie