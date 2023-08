DISH Network Corporation figure parmi les principaux opérateurs américains de télévision par satellite. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de chaînes TV payantes (74%) : 10,7 millions d'abonnés à fin 2021 ; - conception et développement d'équipements de réception (4,1%) : terminaux numériques, antennes, paraboles, etc. ; - autres (21,9%) : prestations de transmission de données et de fichiers audio et vidéo. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (99,8%), Canada et Mexique (0,2%).

Secteur Diffusion