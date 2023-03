Peloton et iFit frappés par une interdiction d'importation aux États-Unis en raison de leur technologie de diffusion en continu

Dans une plainte déposée en 2021 auprès de l'ITC, Dish et son unité Sling TV accusent Peloton et iFit d'avoir enfreint quatre brevets relatifs à la technologie de diffusion vidéo en continu en important des produits qui diffusent des contenus de fitness à domicile. Il s'agit notamment des bicyclettes et tapis roulants Peloton et des bicyclettes et elliptiques iFit NordicTrack.

Le juge administratif en chef de l'ITC, Clark Cheney, s'est rangé du côté de Dish en septembre.

L'administration du président Joe Biden dispose de 60 jours pour réexaminer l'interdiction d'importation avant qu'elle n'entre en vigueur, bien qu'il soit rare que les présidents reviennent sur de telles mesures. Les parties peuvent également faire appel des décisions de l'ITC auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit fédéral, qui examine les litiges en matière de brevets, à l'issue de la période d'examen de 60 jours.

Les représentants de Peloton, iFit et Dish n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dish et Sling ont intenté des actions en justice au Delaware et au Texas qui ont été mises en suspens pour l'affaire de l'ITC. Dish avait également poursuivi Lululemon Athletica Inc. au sujet de son dispositif de diffusion vidéo Mirror, mais les deux sociétés ont réglé leur différend en matière de brevets en février.

M. Cheney a estimé que les produits Peloton, Lululemon et iFit compatibles avec la diffusion en continu enfreignaient des brevets liés aux décodeurs Hopper de Dish. Dish a déclaré que ses brevets couvraient la technologie de diffusion en continu à débit adaptatif qui permet aux utilisateurs de diffuser des contenus du monde entier en temps utile "avec la meilleure qualité possible".

Cette technologie a été développée par Move Networks Inc. et a été acquise par Dish en 2012, selon les documents du tribunal.