Disha Resources Limited est une société basée en Inde. L'activité principale de la société se situe dans le domaine de la bijouterie en or, argent, diamant, platine ou tout autre métal précieux ou semi-précieux, des services logistiques, du commerce de vieux papiers, du recyclage du papier, du commerce de textiles, du charbon et des produits liés au charbon. La société s'occupe également du commerce d'articles métalliques (bobines, tôles, plaques), de motosoufflantes et de condenseurs, de tuyaux en cuivre, de raccords en cuivre, de tissus, de tissus gris et de tissus de finition, ainsi que du commerce de stocks. La société opère dans deux secteurs d'activité, à savoir le négoce d'actions et le négoce d'autres produits.

